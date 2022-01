Um acidente envolvendo um caminhão e um ciclista deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (25). O acidente foi registrado na Avenida Heráclito Rollemberg, em Aracaju.

As informações passadas pela Superintendência Municipal de Transporte Terrestre (SMTT) são de que, com a batida, a bicicleta foi parar embaixo do caminhão.

Já o ciclista teve apenas escoriações leves.

Foto SMTT