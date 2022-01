Alunos selecionados na Avie! Artes Visuais na Escola terão até 31 de janeiro para entregar as obras

A exposição inicia no dia 4 de fevereiro na Galeria J. Inácio, em Aracaju.

Os estudantes selecionados para a quinta edição da Exposição Avie! Artes Visuais na Escola têm até às 13h da próxima segunda-feira, 31, para entregar a obra no Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil, do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Seades/Dase), na sede da Seduc. A abertura da exposição ocorrerá no dia 4 de fevereiro, às 10h, na Galeria J. Inácio, em Aracaju, quando também acontecerá a premiação. A exposição ficará em cartaz até o dia 4 de março.

Ao todo, foram inscritas 75 obras e 56 estudantes, sendo aptas para a exposição 44 obras de 30 estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino. Dentre as obras selecionadas, o trabalho que obtiver o maior número de pontos pela Comissão Julgadora será premiado com um notebook. Todos os alunos selecionados receberão um certificado de participação emitido pela Seduc.

As obras inscritas não tiveram restrição de tema e dimensão, sendo aceitos trabalhos dentro das linguagens artísticas: pinturas, fotografias, desenhos, imagens digitais, colagens e esculturas. Além disso, a produção também não precisava ser inédita, sendo necessário que fosse da própria autoria do estudante. O objetivo é fomentar a produção artística, nos níveis amador e profissional, contribuindo para a identificação de novos talentos nas artes visuais sergipanas.

De acordo com o organizador da exposição, Marcelo Prudente, o júri terá dificuldade para escolher a obra vencedora, pois de forma geral os trabalhos têm uma qualidade muito grande. A comissão julgadora é formada por ele, professor de Artes Visuais da Educação Estadual; Danielle Virginie, professora de Artes Visuais e coordenadora do Seades; e Jane Junqueira, diretora da Galeria J. Inácio. “O júri vai se reunir semana que vem para votar através dos critérios de criatividade, técnica e conceito. Nós vamos atribuir uma nota para cada critério e a partir da soma das notas iremos conhecer a obra vencedora, que vai receber como premiação um notebook”, relatou.

Ainda segundo o professor Marcelo Prudente, desde a primeira edição a Seduc tem buscado tornar o espaço da Avie! uma vitrine da expressão dos estudantes/artistas visuais da Rede Pública Estadual de Ensino, estabelecendo parceria com a Galeria J. Inácio, uma das mais antigas e importantes do estado, onde também já expuseram grandes nomes das artes sergipanas, a exemplo de Fábio Sampaio, Jenner Augusto e J. Inácio, que dá nome ao local.

“A proposta também tem como objetivo descobrir novos artistas de partes do estado onde muitas vezes essa expressão artística não chega, como municípios e povoados distantes dos grandes centros. Além de estimular os professores a engajar os estudantes na prática e reflexão artística, convidamos, inclusive, o corpo discente e docente a visitarem a exposição durante seu período de exibição, participando das atividades educativas no espaço da Galeria J. Inácio”, declarou Prudente. Mais informações podem ser obtidas também por telefone: (79) 3214-0127/ 3179-3336.

Fonte e foto assessoria