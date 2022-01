Aracaju mantém testagem  para monitoramento da covid

O programa TesteAju, criado pela Prefeitura de Aracaju e coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue realizando coletas para monitoramento e diagnóstico da covid da capital. Nesta segunda-feira, 24, em mais uma ação promovida em espaços públicos, a testagem foi realizada no bairro Getúlio Vargas, no estacionamento da UBS Oswaldo de Souza. Para realizar o teste, basta apresentar documento com foto e comprovante de residência de Aracaju.

De acordo com a representante do Programa, Elen Dandara dos Santos, o resultado é entregue em 20 minutos. Os usuários com resultados positivos são notificados sobre isolamento e caso apresentem algum sintoma, são orientados a buscar uma Unidade Básica de Saúde (sintomas leves) ou os Hospitais Nestor Piva e Fernando Franco (sintomas moderados e graves).

“Quando a pessoa testar positivo para covid, mesmo sem sintomas, é importante que ela cumpra o isolamento, e caso apresente algum sintoma busque o serviço de saúde com esse tipo de atendimento. Os casos positivos são encaminhados para o serviço do MonitorAju, que acompanha os usuários e seus contatantes, caso outras pessoas também residam no mesmo imóvel”, explica Elen Dandara.

Atendimento aprovado

Elen Paiva buscou o serviço nesta segunda-feira, na UBS Oswaldo de Souza. “Resolvi fazer só para monitoramento mesmo. O atendimento foi excelente”, elogiou. Aprovação compartilhada por Franciso Azevedo. “Minha namorada viu a divulgação da ação na rede social da SMS e me avisou. O pessoal é sempre muito atencioso, os protocolos de atendimento são bem estruturados, é tudo muito tranquilo”, disse.

Programação

Nesta semana, a Prefeitura de Aracaju realizará a testagem para pessoas sem sintomas (TestAju) nos seguintes bairros: Luzia (Praça Vereador Nivaldo Teles De Menezes), na quarta-feira, 26; e Jabotiana (Praça ao lado da Paróquia Santa Lúcia), na sexta-feira será. A ação do TesteAju é realizada semanalmente, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 11hh30, com senhas limitadas.

Fonte e foto SMS