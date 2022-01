Brincadeira, diversão e solidariedade fazem parte da atração Homem-Aranha: sem volta para casa

O público que frequenta o RioMar Aracaju poderá encontrar até 15 de fevereiro um evento completo que reúne muita brincadeira, diversão e solidariedade.

Na Praça de Eventos Rio, as crianças são convidadas a emergir nas cenas do novo filme Homem-Aranha: sem volta para casa, num circuito de aventuras que passeia pelo multiverso do Miranha e envolve atrações exclusivas para a garotada.

Aliado às brincadeiras, o Circuito da Diversão também ressalta o compromisso social do RioMar. A entrada do evento é mediante a doação de 1kg de alimento não perecível (menos sal), que irá beneficiar o Instituto Rahamim. Doações em dinheiro também podem ser realizadas através do www.riomararacajuonline.com.br/doe e serão revertidas diretamente para as instituições cadastradas no RioMar Aracaju Online, que assistem pessoas em situação de vulnerabilidade e crianças carentes.

Diversão e solidariedade

De 31 de dezembro até os dias atuais, mais de 4 mil pessoas passaram no Circuito da Diversão, o que gerou uma arrecadação equivalente a mais de 1 tonelada de alimentos. Todos os produtos angariados foram entregues na última sexta-feira (21), ao fundador do Instituto Rahamim, Cristiano Lima.

“A doação chegou numa hora muito oportuna, pois no início do mês realizamos uma campanha e não obtivemos sucesso. E esse tipo de ação, que estimula a entrada através do ingresso solidário, é uma estratégia importante para beneficiar as instituições que atuam na assistência de famílias carentes”, ressalta o fundador do Instituto Rahamim.

O Instituto Rahamim atua junto às famílias carentes através de projetos sociais que atendem a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Além de Aracaju, a instituição assiste a famílias nos municípios de Salgado e Laranjeiras.

Serviço

O quê? Circuito da Diversão.

Quando? Até 15 de fevereiro. De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

Onde? Praça de Eventos Rio – RioMar Aracaju, Av. Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Doação de 1kg de alimento para o Instituto Rahamim ou doação em dinheiro através www.riomararacajuonline.com.br/doe, para ajudar as instituições cadastradas no RioMar Aracaju Online.

Classificação etária? Crianças de 2 a 12 anos.

Anexo: Representante do Instituto Rahamim recebeu a doação de mais de 1 tonelada de alimentos

Foto_Allisson Santiago