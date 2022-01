Covid19: Centro de Saúde oferece fisioterapia respiratória

O tratamento deve ser recomendado pelo médico em casos de sintomas persistentes

Tosse seca, perda de olfato e até falta de ar. Esses são alguns dos sintomas mais característicos da covid19, que atinge diretamente o sistema respiratório. Há casos ainda em que o pulmão fica tão lesado que compromete a função respiratória. É aí que entra a fisioterapia respiratória, com o intuito de reduzir as sequelas do comprometimento pulmonar e restabelecer o bem-estar físico do paciente.

Na capital sergipana, o Centro de Saúde Ninota Garcia, administrado pela Universidade Tiradentes (Unit) oferece o tratamento para os beneficiários do Sistema Único de Saúde (SUS), em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), além de outros convênios e também particulares.

Desde a deflagração da pandemia de covid19, já foram realizados mais de 4 mil atendimentos. De acordo com o coordenador técnico Rodrigo de Faro Silva, o tratamento é essencial. “O atendimento fisioterapêutico acaba sendo indispensável para a reabilitação dos pacientes, pois os mesmos geralmente chegam com dificuldade respiratória e/ou motora e a fisioterapia ajuda a restabelecer a funcionalidade de uma forma rápida e eficaz”, disse.

A fisioterapia respiratória deve ser iniciada após liberação médica e com a recomendação do médico, respeitando o período de isolamento, levando em conta sintomas perduráveis como indisposição, falta de ar, fraqueza muscular generalizada, descondicionamento físico, entre outros.

“Os atendimentos são realizados por alunos com supervisão do professor preceptor responsável pelo setor e tem duração de 50 minutos. Essa é uma enorme contribuição da Unit para a sociedade, visando a melhora da qualidade de vida dos pacientes acometidos pela covid19”, concluiu o coordenador.

Acesso ao serviço

Para ter acesso aos serviços, é importante que o usuário tenha encaminhamento médico, seja através do atendimento prévio na Unidade Básica de Saúde (UBS) ou atendimento hospitalar.

O Ninota Garcia está localizado na avenida João Rodrigues, 200, Bairro Industrial, Zona Norte de Aracaju (SE). O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 18h. Para informações, os números são 3218-2336 e 3218-2337, ou pelo e-mail [email protected].

Fonte e foto assessoria