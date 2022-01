Deputado Georgeo Passos contesta o aumento do IPVA  no estado de Sergipe, na Justiça

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) entrou com uma ação na Justiça para questionar o reajuste do IPVA 2022 em Sergipe. O processo, que tem o número 20221120010, foi protocolado na manhã desta terça-feira (25).

O parlamentar já havia dito em discurso na Assembleia Legislativa, ainda nas sessões finais do ano passado, que iria acionar a Justiça para derrubar o reajuste cobrado pelo Governo do Estado nos boletos do IPVA 2022.

Georgeo disse que da forma como foi feito, o aumento é ilegal. “Tem casos em que o aumento foi de 28% para alguns carros. Um percentual maior que a inflação de 2021, que foi de 10,06%, o que torna este aumento ilegal”.

O deputado disse ainda que já existem ações semelhantes em outros estados do país. “No Distrito Federal e em Pernambuco processos semelhantes estão tramitando. E nós tivemos esta iniciativa aqui em Sergipe, já que este aumento é exorbitante e ilegal”.

