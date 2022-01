Diversão em realidade aumentada é atração no Shopping Jardins

Até o dia 13 de fevereiro, a criançada tem a oportunidade de curtir uma divertida ‘Caça a Bonecas L.O.L.’ no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). A atração é gratuita e utiliza a tecnologia de realidade aumentada. Para aproveitar, é necessário baixar o aplicativo L.O.L. Ar Fun (Android e iOS) e seguir as orientações contidas no totem localizado em frente ao Cinemark.

Depois, basta encontrar os outros painéis distribuídos pelo mall, direcionar o smartphone e completar a coleção. É possível, inclusive, tirar lindas fotos ao lado de cada boneca encontrada e compartilhar com os amigos.

A ‘Caça a Bonecas L.O.L.’ é uma das atrações do L.O.L. Surprise! World. Na Praça de Eventos Ipê, meninos e meninas de 1 a 12 anos divertem-se em um animado circuito de brincadeiras inspirado nas bonecas mais famosas do mundo.

O ingresso é solidário e, para a garotada participar, o adulto responsável deve entregar 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) na entrada do evento ou realizar a doação de R$ 5 por criança para a Instituição Beneficente Emmanuel (IBEM) utilizando a plataforma Shopping Jardins Online. Cada participante deve realizar uma doação (1 quilo de alimento ou R$5 via Shopping Jardins Online).

Universo L.O.L.

Atração inédita em Sergipe, o L.O.L. Surprise! World traz para Aracaju o melhor do mundo fashion e da música voltado para os fãs do brinquedo. O circuito conta com cabines de DJ, pista de dança, karaokê, escorrega, camarim para tatuagem lavável, basquetebol, oficina de colorir, dentre outras atrações como a diversão em realidade aumentada onde a garotada pode procurar bonecas L.O.L. pelo mall.

As sessões têm duração de 20 minutos e são limitadas a 20 participantes por vez. Crianças com até 6 anos devem estar acompanhadas de um responsável. A atração funciona, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. O regulamento completo está disponível no site shoppingjardins.com.br.

L.O.L. Surprise! World

O quê? Circuito de brincadeiras para crianças de 1 a 12 anos, inspirado nas bonecas mais famosas do mundo, com pista de dança, karaokê, cabines de DJ, camarim para tatuagem lavável, dentre outras atrações como a diversão em realidade aumentada ‘Caça a Bonecas L.O.L’.

Quando? Até 13 de fevereiro de 2022. Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h.

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Ingresso solidário – 1kg de alimento não perecível ou doação de R$ 5 por criança para a IBEM a ser realizada na plataforma Shopping Jardins Online.

Mais informações? Regulamento disponível no site shoppingjardins.com.br. Conheça mais sobre a IBEM, acessando www.ibem.org.br.

