Estelionatário, usa o nome de ex-deputado, aplica “golpe da CNH” em mais de 140 pessoas

Um homem identificado pelo pré-nome de Jackson, foi encaminhado para Central de Flagrantes no Bairro Santos Dumont em Aracaju, na tarde esta segunda-feira (24) após ser acusado por várias pessoas, de aplicar o “golpe da carteira de habilitação”.

Revoltados, várias pessoas foram à procura de Jackson que chegaram a agredi-lo até a chegada da polícia, levado para delegacia e após ser ouvido, ele foi liberado, já que não houve flagrante.

As informações passadas pelas vitimas, que inclusive fizeram a biometria, mais de 140 pessoas teriam sido lesadas. Ele entrava em contato com as pessoas e oferecia facilidade para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no DETRAN de Sergipe, por um custo que variava de R$ 200,00 à R$ 700, 00.

Durante toda a tratativa para conseguir a CNH, o homem usava o nome do ex-deputado federal André Moura, se passando por amigo do ex-parlamentar e dizendo que era para apoiar o “amigo” em campanha eleitoral, e dizendo tinha outros amigos importantes que inclusive teria ido à Bahia, para tratar sobre o caso com o suposto político carioca.

Na manhã desta terça-feira (25) André Moura, que não tem nenhum vinculo com o acusado, explicou que conhecia o homem, e que sua ex-companheira conhecia o ex-deputado, e que por conta dessa situação, acabava usando o nome do ex-parlamentar.

André explicou ainda que tomou conhecimento após o caso ganhar repercussão nas redes sociais e uma de suas assessoras ser informada do que estaria ocorrendo, inclusive orientando as vitimas para prestar um BO.

Entenda como funcionava o golpe:

Para atrair suas vítimas, Jackson marcava junto ao DETRAN a biometria das vítimas, e de posse dos comprovantes acreditavam que o processo era legal e de baixo custo. Com isso, ele contava para outras pessoas que eram indicadas para adquirir a CNH com facilidade e a um preço menos.