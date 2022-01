Ex-candidato a prefeito de Aracaju, Lúcio Flávio anuncia pré-candidatura a deputado estadual

Repercutiu nas redes sociais e na imprensa sergipana o anúncio do ex-candidato a prefeito de Aracaju e líder de movimentos bolsonaristas, o empresário Lúcio Flávio, comunicando oficialmente o lançamento da sua pré-candidatura a Deputado Estadual.

O anúncio foi feito na noite da última Sexta-feira, quando em sua conta do Instagram, Lúcio Flávio respondeu a pergunta de um de seus seguidores: “Se eu vou me candidatar? Esta é uma pergunta muito recorrente aqui nas minhas redes sociais e a resposta é: Sim! Eu sou oficialmente pré-candidato a Deputado Estadual. Fica a dica, heim? Forte abraço!”

O vídeo rendeu inúmeros comentários e alcançou milhares de seguidores em poucos minutos. Muitos apoiadores começaram a responder e a repercutir a notícia, que viralizou nos grupos de WhatsApp de direita em Sergipe ao longo do último final de semana. “Conte com o meu voto e o da minha família”, “Agora eu já tenho em quem votar”, “Vou pedir votos e fazer campanha de graça”, eram alguns das centenas de comentários que se repetiam na postagem.

Lúcio Flávio tem 43 anos, é empresário e professor universitário. Ele foi candidato a prefeitura de Aracaju em 2020, defendendo o Governo Bolsonaro e os valores conservadores, contando com apoios de peso como Magno Malta, Damares Alves, Carla Zambelli e muitos outros. Já nesta sua primeira experiência nas urnas, Lúcio obteve quase 13 mil votos e foi considerado a revelação das eleições de 2020. Atualmente ele é uma das maiores lideranças políticas de direita no estado, estando à frente de importantes agrupamentos como o Brasil200 e a Marcha da Família.

O publicitário informou à imprensa que, graças a sua performance eleitoral de 2020, ele está recebendo convites de diversas lideranças partidárias e que está conversando todas elas. Ele afirma que nos próximos meses estará anunciando o partido que escolherá para concorrer ao cargo de Deputado Estadual. “Os principais pré-requisitos para escolha do partido é que ele esteja apoiando o presidente Bolsonaro e que a chapa me proporcione viabilidade para conseguir uma vaga na Alese. A escolha do partido é uma decisão muito séria e importante e tem que ser tomada com muita maturidade e responsabilidade, sem pressa, emoção ou afobação” afirma Lúcio Flávio.

