Garibalde cobra providência da Deso sobre abastecimento d’água do povoado Curituba em Canindé

O deputado Garibalde Mendonça recebeu na manhã desta terça-feira, 25, pedido de providência de moradores do povoado Curituba no município de Canindé do São Francisco. O povoado fica 20 km distante da sede, e 7 km do rio São Francisco em linha reta.

Pelo relato dos moradores, já completaram quatro meses de falta d’água no povoado, e que o abastecimento tem sido feito por caminhão pipa disponibilizado pela prefeitura, e raramente pela empresa Deso. Para atender a demanda algumas vezes é preciso juntar pessoas para comprar uma carga de carro pipa com um custo de R$ 100,00.

Segundo Ninho da saúde, como é conhecido, a situação é cada dia mais grave, principalmente pela condição sanitária que exige o momento, quando ainda permanece a proliferação do vírus da Covid19, somado a síndrome gripal que tem infectado inúmeras pessoas e pressionando o sistema de saúde. “A providência tem que ser pra ontem”, apelou Ninho.

A situação ainda é mais grave para os que residem na parte alta do povoado, que devem estar com o problema a mais tempo que os moradores de baixo, como relatou a dona de casa Ruane Oliveira. Segundo ela, a necessidade de armazenar água em todo tipo de vaso para aproveitar o máximo que chega pelo carro pipa também tem preocupado com relação a criadouros de larvas, podendo provocar um surto de dengue. “No mês de dezembro não tive uma gota d’água nas minhas torneiras, e ainda paguei uma conta de R$ 59,00”, contou Ruane.

Garibalde se mostrou indignado com a situação que está passando os moradores do povoado Curituba, e garantiu procurar o diretor presidente da Deso, Carlos Melo, para solicitar providência urgente sobre o abastecimento d’água da localidade. “É inadmissível ouvir esses relatos e não buscar uma solução com a Deso, e se necessário irei até o governador Belivaldo Chagas para lhe passar essa situação”, disse o deputado com tom de irritação.

