Governistas parecem uma corda de caranguejos

Por Adiberto de Souza *

Não acreditem muito nessa conversa de que os pré-candidatos da situação permanecerão unidos seja qual for o escolhido para disputar o governo de Sergipe. Os constantes fuxicos propagados pelos apoiadores dos fidalgos deixam claro que se o governador Belivaldo Chagas (PSD) não souber tanger o gado, a boiada estoura tão logo ele anuncie o nome do indicado para disputar a sucessão estadual. Quem garante que se for preterido, o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) subirá no palanque do candidato escolhido pelo grupo? E por que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) deixaria os seus afazeres de gestor para sair por aí pedindo votos para aquele que lhe tirou a chance de disputar o governo? Pode anotar: em sendo escanteado, Ulices Andrade dirá logo que o cargo de conselheiro do TCE o impede de fazer campanha eleitoral, enquanto o pragmático deputado Laércio Oliveira (PP) vai preferir cuidar de sua eleição. Portanto, diferente do que tentam fazer acreditar alguns, os pré-candidatos governistas se assemelham mais a uma corda de caranguejos que, ao ser desatada, esparrama crustáceos pra todos os lados. Misericórdia!

Nero caboclo

Um homem foi preso após tentar incendiar a Prefeitura de Propriá. Antes, o Nero caboclo quebrou o parabrisa do carro do prefeito Valberto Oliveira (MDB). Não fosse a rapidez dos guardiões municipais, o dito cujo teria incendiado todo o prédio, causando sérios prejuízos à municipalidade. Segundo as primeiras apurações, o alvo do sujeito era o setor de tributos municipais. Levado à delegacia de Polícia, o incendiário disse ser natural de Pernambuco, mas não revelou o motivo para tamanha violência. Crendeuspai!

Carnaval ameaçado

Marcada para a próxima quinta-feira, a reunião do Comitê Técnico-Científico do Governo de Sergipe está sendo aguardada com muita expectativa. Tudo porque será com base na avaliação dos técnicos da saúde que o governador Belivaldo Chagas (PSD) decidirá se libera ou não a realização do Carnaval. Diante do grande número de pessoas infectadas pela covid-19 e do aumento de internações, é bem provável que a folia momesca seja proibida em Sergipe. Aliás, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) já proibiu festas carnavalescas em Aracaju. Aff Maria!

Peso pesado

Você sabia que uma caixa de entulhos, daquelas colocadas em vários pontos de Aracaju, pesa quase seis toneladas? “Estacionadas” ao lado das calçadas, elas são uma grande ameaça aos motoristas, principalmente à noite, quando a visibilidade é menor. Não seria correto exigir a colocação de faixas refletivas nestas pesadas caixas de ferro? Ou vamos esperar que ocorra um lamentável acidente para adotar providências? Cruz, credo!

Álcool e direção

Apesar das campanhas contra o consumo de álcool no trânsito, ainda é alto o número de pessoas que dirigem embriagadas. A conclusão é de uma pesquisa da Secretaria Nacional Antidrogas. O estudo também revela que as ações repressivas contra esse tipo de crime, como o teste do bafômetro, atingiram um baixo percentual de condutores. Apesar de 85% dos indivíduos entrevistados referirem ter bebido e dirigido nos últimos 12 meses, apenas 9,2% disseram ter sido parado alguma vez na vida para fazer o teste do bafômetro. Só Jesus na causa!

Dia dos ciganos

Graças ao projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Iran Barbosa (PT), Sergipe instituiu o Dia Estadual da Etnia Cigana, a ser comemorado em 24 de maio. A estimativa é de que 800 mil ciganos vivam no Brasil, sendo que em Sergipe eles são cerca de 2 mil, morando em 25 municípios do estado. “Além de instituir o dia comemorativo, a iniciativa visa garantir o reconhecimento do povo cigano, pois grande parcela dessa população continua sem contar com ações em favor de registro civil, saúde e educação”, explica Iran Barbosa. Supimpa!

Postagem enigmática

A vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino (PT), fez uma postagem que deu muito o que falar. O texto diz apenas “é como uma voz que sempre está direcionando o caminho que deve ser seguido – estou pronta – 1º de fevereiro”. O blog perguntou a Eliane o que é que está previsto para essa data. Primeiro, a petista reafirmou a sua pré-candidatura à Câmara Federal e logo em seguida esclareceu a postagem: “Estamos só mudando um pouco a comunicação para melhorar o conhecimento da população sobre a importância do voto em mulheres, negros e etc”. Esta nota é do blog Primeira Mão.

Transferindo doentes

Boa parte das pessoas atendidas nas unidades de saúde de Aracaju é oriunda do interior, atestando que permanece forte em Sergipe a prática da ambulancioterapia. Isso ocorre porque muitos prefeitos preferem custear o transporte dos doentes à capital, a ter que investir em saúde. Por causa disso, as rodovias continuam cheias de ambulâncias transportando para Aracaju pessoas com simples resfriados ou unhas encravadas. Homem, vôte!

Mentira sobre as vacinas

A assessoria do deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) distribuiu release condenando o passaporte vacinal exigido pela Universidade Federal de Sergipe. A nota peca ao revelar que as vacinas contra a covid-19 são “um remédio experimental”. Isso é uma mentira cabeluda. Segundo a Anvisa, todos os imunizantes usados contra o coronavírus tiveram os seus dados de eficácia e segurança avaliados e aprovados pela referida Agência, após terem sido submetidas ao estudo de fase três de pesquisa clínica. Espera-se que a inverdade contida no release do deputado não tenha sido usada de má fé. Marminino!

Apaga velinhas

Nesta terça-feira, podem parabenizar o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) que está completando 61 janeiros. Nascido em Pão de Açucar (AL), o pedetista veio à capital sergipana para estudar, mas gostou tanto da cidade que constituiu família, ingressou na política, se elegeu vereador duas vezes e está prefeito pela quarta vez. Ah, bom!

Inimigo da saúde

E o senador Rogério Carvalho (PT) lamentou a forma como o capitão de pijama trata a saúde pública. Segundo o petista, “a falta de compromisso desse desgoverno com a vida não tem limites. No momento em que o Brasil bate recordes de casos de covid, Bolsonaro corta R$ 100 milhões dos hospitais federais”, fustigou. Rogério concluiu afirmando que esta é mais uma medida que deixará milhões de brasileiros desassistidos. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 30 de dezembro de 1938.

* É editor do Portal Destaquenotícias