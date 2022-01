Homem não obedece ordem de parada, troca tiros com policiais e é morto em Aracaju

Um homem morreu no final da noite desta segunda-feira (24), após trocar tiros com policiais no bairro Industrial, em Aracaju.

As informações são de que um indivíduo, após receber ordem de parada e tentar empreender fuga, atirou contra policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha que revidaram e alvejaram o suspeito, que recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Durante rondas pelo bairro Industrial, militares do BPRp avistaram um indivíduo em atitude suspeita conduzindo um veículo GM Corsa e deram ordem de parada.

O suspeito não obedeceu a ordem, tentou empreender fuga, mas foi interceptado e atirou contra os policiais que reagiram.

Durante o confronto, o suspeito foi atingido, recebeu os primeiros socorros e foi conduzido ao Hospital de Urgência de Sergipe, onde não resistiu aos ferimentos.

Uma pistola calibre .380 foi apreendia e apresentada na Central de Flagrantes.

Com informações e foto do BPRp