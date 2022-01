Membros das Comissões de Direitos Humanos e Previdenciário tomam posse na OAB/SE

Seguindo à risca os protocolos de saúde, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Sergipe (OAB/SE) promoveu nesta segunda-feira, 24, a posse de membros de mais duas comissões. De forma escalonada, 42 membros da Comissão de Direitos Humanos (permanente) e 46 membros da Comissão de Direito Previdenciário (temática) foram empossados.

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, parabenizou os novos membros e garantiu que a Ordem está à disposição dos (as) advogados (as) nesta nova fase. “A nossa instituição presta um papel fundamental em defesa do Estado democrático de direito, das instituições e dos direitos sociais; para o cumprimento da nossa missão, as Comissões são indispensáveis”, declara o presidente.

A previsão é de que novos advogados e advogadas sejam empossados de forma escalonada durante as próximas semanas. As comissões da OAB são os meios mais fáceis de comunicação entre a Ordem e a comunidade civil, pois tratam de temas relevantes à sociedade em geral. “É importante que a advocacia venha e trabalhe para que possamos evoluir cada vez mais”, reforçou Danniel Costa.

O formulário de inscrição para participar das comissões temáticas segue aberto durante todo o ano no site da Seccional.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE