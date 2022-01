Novo presidente da OAB Sergipe faz visita à Assembleia Legislativa

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), participou nesta terça-feira (25) de reunião com o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), Danniel Alves Costa. Na ocasião, o parlamentar parabenizou Alves pela eleição, desejando um bom mandato à frente da instituição.

“Primeiro, eu queria parabenizar você, Danniel, pela eleição. Desejar um bom mandato. A OAB é uma instituição muito forte em todo o país. Quero também fazer um convite para, em março, você retornar à Assembleia para conversar com o povo, realizar uma palestra. Sinta-se à vontade”, ressaltou o presidente Luciano Bispo.

Danniel agradeceu o parlamentar por recebê-lo em seu gabinete e afirmou que, assim que a palestra for marcada, ele comparecerá ao plenário da Assembleia para fazer uma exposição sobre o planejamento da nova gestão da OAB para o triênio. De acordo com o advogado, esse momento de prestação de contas é importante, não apenas para a advocacia sergipana, mas para a sociedade de um modo geral.

“Hoje foi uma oportunidade de atender a um convite da Assembleia Legislativa. Eu aproveitei para reforçar a importância da OAB na nossa sociedade. Também aproveitei para falar que a OAB está à disposição da Alese para caminharmos juntos em prol de objetivos que, na verdade, são comuns às duas instituições. O presidente me convidou para retornar à Assembleia em março, já no plenário, para poder mostrar nossos planejamentos para esse triênio”, destacou.

Ao final da reunião, o presidente da Alese presenteou Danniel com quatro publicações: Sergipe 200 Anos, Hierarquia Normativa no Direito Brasileiro, a Constituição do Estado e o Regimento da Alese. Também participaram do encontro o subsecretário-geral da Mesa Diretora da Assembleia, Igor Albuquerque; o diretor de Relações Institucionais da Alese, Venâncio Fonseca; e o advogado Carlos Augusto Nascimento.

Foto: Joel Luiz

Por Ethiene Fonseca