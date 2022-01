Pesquisa aponta que 77,3% aprova a administração de Arauá

Em pouco mais de um ano de gestão, o prefeito de Arauá – Dr. Fábio – conquistou uma aprovação de 77,3% da população. Foi o que apontou a pesquisa realizada pelo Instituto França de Pesquisas – IFP, nos dias 11 e 12 de janeiro. Para um universo de 9.167 eleitores, foram aplicados 405 questionários, que possibilita um índice de confiabilidade de 95%.

“Todo desejo de um gestor, que acaba de assumir o cargo de prefeito, é fazer uma análise se a população está de acordo com o seu modo de governar. Fizemos uma mudança completa na estrutura, estamos realizando obras e cuidando do povo, principalmente em um momento com tantas dificuldades oriundas dessa pandemia”, destacou o prefeito Fábio Manoel Andrade Costa, popularmente conhecido por Dr. Fábio.

Na pesquisa, 77,3% da população aprova a gestão, contra 10% que reprovaram, 8,4% ficaram em dúvida, e 4,3% não sabe responder. No questionamento se a administração está no caminho certo, a avaliação positiva sobe ainda mais e chega a 80%, contra apenas 10% que afirmam que o caminho está errado, e os outros 10% não sabem ou não responderam. Além da sede de Arauá, a pesquisa foi realizada em dez localidades – Sucupira, Progresso, Tabuleiro, Poços, Camboata, Casa Caiada, Conjunto Albano Franco, Lagoa de Dentro, Carnaíba e Bolandeira.

Fonte e foto assessoria