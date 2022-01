Presidente Luciano Bispo recebe visita do novo comandante do 28 BC

Nesta segunda-feira (24), o novo comandante do 28º Batalhão de Caçadores (28 BC), o tenente-coronel de Infantaria Leandro César Pimentel Alves, esteve na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) em visita institucional. O comandante, que assumiu o cargo no dia 07 de janeiro de 2022, foi recebido pelo presidente da Casa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB). Também participaram da reunião o coronel Corrêa Leão, assessor parlamentar do Batalhão; o deputado Zezinho Sobral (Pode) e o deputado Capitão Samuel (PSC).

Na ocasião, o presidente Luciano Bispo foi presenteado com uma publicação sobre os cem anos do 28 BC e também recebeu uma medalha comemorativa. O parlamentar aproveitou a oportunidade para enaltecer o trabalho desenvolvido pelos militares vinculados ao Batalhão, agradecendo pelos serviços prestados à sociedade. “O 28 BC é uma instituição que tem anos de trabalho, tendo um bom nome em todo o Estado de Sergipe”, complementou o presidente da Casa.

Antes de assumir o comando do Batalhão, o coronel Leandro César Pimentel estava trabalhando na cidade de Macapá (AP), na 22ª Brigada de Infantaria de Selva, onde atuou por três anos. Desde que se tornou comandante do 28 BC, ele está realizando uma série de visitas a várias instituições sergipanas que tem como objetivo estreitar as relações do Exército Brasileiro com os três Poderes.

“Desde a minha nomeação, em maio, já tínhamos essa intenção do fortalecimento dos vínculos e a criação de novos laços. A população e as instituições só têm a ganhar. A palavra-chave é continuidade desse fortalecimento, dessas relações importantíssimas entre as instituições, a exemplo da Assembleia Legislativa do Estado. Só temos a ganhar com isso”, reafirmou o comandante, que recebeu do presidente dois livros: o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Sergipe (PDSS) e a Constituição do Estado.

Foto: Joel Luiz

Por Ethiene Fonseca