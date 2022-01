Projeto de Rogério “esfriou”, Cidadania sem nome e governo foca no 1º turno

Pode ser que alguns leitores avaliem que talvez seja “má vontade” deste colunista com a oposição ao governo do Estado em Sergipe, mas às vezes, algumas verdades, por mais que doloridas, precisam ser ditas, repetidas vezes. Se a eleição fosse hoje, na avaliação do titular deste espaço, o governador Belivaldo Chagas (PSD) caminha a passos largos para eleger seu sucessor, possivelmente, já no 1º turno. Por mais especulações, rumores e muitas fake News já lançadas, seu “horizonte” sinaliza para calmaria…

Um aspecto chamou a atenção deste colunista e parece que passa batido pela análise dos demais colunistas: o projeto político do senador Rogério Carvalho (PT), de disputar o governo do Estado, pode até ser continuado, mas não há como negar que, desde o início do ano, a “coisa esfriou”! O petista tem o compromisso do PSB dos Valadares, devidamente estabelecido, mas não agregou mais ninguém. Seus aliados ficam na “torcida” por dissidências na base governista, que se mantém unida, por enquanto.

Quando adiou a decisão agora para Março, o governador Belivaldo Chagas joga “água gelada” no “caldeirão” de Rogério Carvalho. Sem maiores garantias que, inclusive, será o pré-candidato de Lula em Sergipe, o petista não está atraindo nem os “descontentes” na base governista, ou seja, nem a turma que poderia deixar a situação, no momento não quer arriscar entregar o “pouco que tem” para dar esse “tiro no escuro”. Percebendo o momento, e bem experiente, Rogério “tirou o pé”…

Já o Cidadania, que se diz “a oposição raiz”, parece viver na “Alessandro dependência”! Se o senador do partido mantiver o projeto de disputar a presidência da República, aí não restam muitas opções: o bloco terá que lançar um nome que apenas garanta a representação na disputa eleitoral. Nessas condições, não é exagero imaginar que o governo do Estado, mesmo com todas as dificuldades do ponto de vista administrativo, está de olho em uma, até então improvável, vitória no 1º turno.

É evidente que ainda é muito cedo! Em março teremos a janela eleitoral, quando muitos “mandatários” devem trocar de legenda. As mudanças serão intensas e a análise acima é feita dentro da realidade do dia. Se Belivaldo vai “esquentar a cabeça” para resolver (e conter) a insatisfação do funcionalismo que reivindica aumento e as reposições inflacionárias, politicamente falando ele tende a viver meses de calmaria. Depois não adiantar reclamar do “marketing”…

Veja essa!

Saiu no Diário Oficial da União a nomeação pelo presidente Jair Bolsonaro do advogado Carlos Pinna de Assis Junior para compor o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) no cargo de juiz Titular na vaga decorrente do término do primeiro mandato de Raymundo Almeida Neto.

E essa!

O nomeado é filho do Conselheiro do Tribunal de Contas, Carlos Pinna de Assis, e é Mestre em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Já exerceu o cargo de Procurador Geral do Município de Aracaju, na gestão do ex-prefeito João Alves Filho (in memoriam).

Olha a Renascer!

Essa semana foi noticiado na imprensa que o governo estadual autorizou a SSP negociar com o movimento dos policias as reivindicações da classe, desde que não fosse concedido o adicional de periculosidade.

Pagamentos indevidos

Na contramão do que orienta o governo, a Fundação Renascer mantém um festival de pagamentos indevidos a colaboradores que sequer fazem jus a tais benefícios a exemplo de Vale-alimentação para quem “trabalha” um único turno, horas extras indevidas, jornada de trabalho aquém do contratado/recebido e adicional de periculosidade até para colaborador (a) lotado (a) no setor de licitacao, comandado pela Sra. Larissa.

Sempre ela!

Larissa é aquela ré confessa de um processo judicial de receber salários públicos em duplicidade, por ter ressarcido apenas parte desses recebimentos, conforme documentos apresentados após as inúmeras denúncias já anunciadas por este espaço.

Exclusiva!

E mais essa: através da empresa Masterserv, a Fundação em mais uma prática no mínimo equivocada, exige da empresa o pagamento as todos os funcionários do adicional de periculosidade, sem que exista no contrato previsão para tal despesa! Para completar, a empresa ainda discrimina no corpo da nota fiscal a prestação de tais serviços sem cobertura contratual e registrando que sera cobrado posteriormente!

Quem atesta?

Agora, se for verdade que quem atesta todas essas notas tem como prêmio receber também periculosidade sem fazer jus, realmente seria uma demonstração cabal de que a Fundação Renascer é o “Posto Ipiranga” da administração estadual? Até porque lá (Renascer) de tudo se encontra e tudo é possível…

Valdevan para Federal?

Uma fonte da região Centro-Sul chega com a informação de que o deputado federal Valdevan 90 estaria repensando o anúncio de sua pré-candidatura a senador da República e estaria propenso a disputar a reeleição em 2022. Há quem diga que, o parlamentar dificilmente não continuaria no Congresso e que a disputa majoritária seria uma incógnita para ele. Com a palavra o deputado federal por Sergipe…

Marcos em Amparo

No município de Amparo do São Francisco não se fala outra que seja uma possível pré-candidatura do ex-prefeito Marcos Sandes pela oposição em 2024. Marcos geriu o município alagoano de São Braz e seus aliados na cidade apostam em seu nome tirar Amparo do “anonimato” e que suas potencialidades possam ser conhecidas em todo o Estado.

Maria do Carmo

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) demonstrou preocupação com o aumento da vazão do rio São Francisco nos últimos dias. Ela disse que é preciso concentrar esforços dos governos local e nacional para evitar outra tragédia, como vimos recentemente na Bahia.

Zezinho Sobral I

Empenhado pelo desenvolvimento econômico e social, o deputado estadual Zezinho Sobral participou de reunião com a Associação Sergipana de Supermercados (Ases) para falar sobre empreendedorismo em Sergipe. O encontro aconteceu na Casa Lilás, sede da Ases, onde o presidente José Anderson da Cunha recebeu o parlamentar.

Zezinho Sobral II

Segundo Zezinho Sobral, foi um diálogo importante para mostrar as ações nesses três anos de mandato em função da categoria. “O desenvolvimento e a geração de emprego e renda são bandeiras do nosso mandato. E temos ações importantes nesse sentido, a exemplo do projeto de redução de dívidas de ICMS para empreendedores sergipanos aprovado em 2021, que melhorou o setor da arrecadação e trouxe justiça fiscal, beneficiando os pequenos empreendedores que já podem pagar suas obrigações, mantendo-se com tranquilidade” explicou o deputado.

Zezinho Sobral III

O deputado cita o Projeto que altera a Lei n° 3.796/1996, que trata do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e garante a exclusão da incidência acumulada de juros ao mês sobre os débitos para o Fisco.

Zezinho Sobral IV

“Estou muito satisfeito com esse diálogo e me coloco à disposição para ouvir as reivindicações e buscar resultados. Tenho prazer em contribuir, pois o nosso mandato é para isso: dialogar com o povo sergipano, prestar serviço, buscar melhorias e dar solução”, destacou o parlamentar.

Bomba!

Casos e mais casos de irregularidades no município de São Cristóvão não param de chegar! Além do interminável imbróglio envolvendo o lixo do município, a atual administração parece ainda não ter entendido que os procedimentos legais devem ser cumpridos! Ou será que para atual gestão de São Cristóvão não existe LEI ?

Tá uma “feira”!

Feiras livres públicas e privadas continuam A DEUS dará! Dia a dia temos observado os casos de covid e outras similares se expandido. Em contrapartida, observamos gestores do Executivo e órgãos como a vigilância sanitária e até mesmo o MP, que hpa alguns anos determinaram que todos os produtos perecíveis deveriam seguir as normas de saúde, estão assistindo um verdadeiro desrespeito ao consumidor sem qualquer providência tomada! A vida humana pede respeito…

Sintegre

O Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Monte Alegre (SINTEGRE) participou de uma reunião da Comissão de Negociação, com a participação da prefeita do município, Marinez Silva Pereira Lino, na ocasião a gestora atendeu o pleito da entidade sindical e concedeu o reajuste salarial de 15,981% aos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público montealegrense. A aplicação do percentual compreende a recomposição das perdas inflacionárias, que de acordo com Índice de Preços do Consumidor (INPC), em 2021 com 5,45%, e em 2022 com 10,6%, recuperando o poder dos vencimentos dos servidores municipais.

Gleidson Oliveira

O secretário de Administração e Planejamento de Japaratuba, Gleidson Oliveira, tem demonstrando um grande trabalho ao lado da prefeita Lara Moura, desde 2018, coordenando mais de R$ 50 milhões de recursos viabilizados pelos ex-deputado André Moura, em projetos e obras, promovendo uma grande transformação administrativa na cidade. Gleidson Oliveira já foi secretário de Nossa Senhora do Socorro, Lagarto e Ribeirópolis.

Alô Santana I

A Prefeitura de Santana do São Francisco autorizou durante a última semana o início de uma mega obra de reestruturação do Conjunto Cohab Velha, situado na sede do município. O trabalho contemplará seis obras estruturantes na comunidade, com um investimento oriundo de recursos próprios.

Alô Santana II

No pacote de seis obras autorizadas, a gestão realizará um sonho antigo dos moradores, com ações que darão nova vida ao local. Serão contempladas: Reforma da Praça da Bíblia; Construção de duas minipraças; Pavimentação de uma via; Revitalização de três ruas; Construção de duas escadarias e investimento em saneamento básico.

Ricardo Roriz

Presente no ato e responsável pela autorização ao lado da equipe da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, o prefeito Ricardo Roriz ressaltou o compromisso firmado com os moradores desde antes do período eleitoral. “Em todos os nossos diálogos com a população da Cohab Velha nós dizíamos que investiríamos na qualidade de vida deles. Batalhamos por recursos e conseguimos economizar da nossa própria verba para concretizar esse sonho que se tornará real nos próximos meses”, completou o prefeito.

Lúcio Flávio

Em entrevista exclusiva ao radialista Narcizo Machado, da FAN FM, Lúcio Flávio falou do lançamento de sua pré-candidatura para deputado estadual, da sua defesa ao nome do Presidente Bolsonaro, da sua rejeição ao nome do Senador Alessandro Vieira, do vácuo de lideranças políticas em Sergipe e do seu apoio ao nome do Deputado Federal Laércio Oliveira a Governador do Estado.

Olha a OAB/SE!

Seguindo à risca os protocolos de saúde, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Sergipe (OAB/SE) promoveu a posse de membros de mais duas comissões. De forma escalonada, 42 membros da Comissão de Direitos Humanos (permanente) e 46 membros da Comissão de Direito Previdenciário (temática) foram empossados.

Danniel Costa I

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, parabenizou os novos membros e garantiu que a Ordem está à disposição dos (as) advogados (as) nesta nova fase. “A nossa instituição presta um papel fundamental em defesa do Estado democrático de direito, das instituições e dos direitos sociais; para o cumprimento da nossa missão, as Comissões são indispensáveis”, declara o presidente.

Danniel Costa II

A previsão é de que novos advogados e advogadas sejam empossados de forma escalonada durante as próximas semanas. As comissões da OAB são os meios mais fáceis de comunicação entre a Ordem e a comunidade civil, pois tratam de temas relevantes à sociedade em geral. “É importante que a advocacia venha e trabalhe para que possamos evoluir cada vez mais”, reforçou Danniel Costa.

Gracinha Garcez I

Gracinha também lamentou em suas redes sociais, a notícia do encerramento das atividades da fábrica West Coast nos municípios de Salgado e Nossa Senhora Aparecida. O Grupo Priority, dono da indústria, alegou um grande impacto financeiro causado pela pandemia de Covid-19. “Recebi a notícia com grande preocupação, pois a situação de desemprego em Sergipe (e em todo o país) já é preocupante e necessita de medidas do poder público para minimizar os reflexos para os trabalhadores, as famílias e a economia dos municípios”, diz Gracinha.

Gracinha Garcez II

Para ela, o caso é alarmante, pois, diante do fechamento das unidades, 450 trabalhadores agora compõem a triste estatística de desemprego no Estado. “O encerramento das unidades compromete todo um sistema socioeconômico para o povo, as cidades e o Estado”, afirma. “O meu propósito é procurar, através da união de forças e da construção coletiva de soluções, ações que possam ser engendradas pelo poder público para gerar emprego e renda nos nossos queridos municípios. Continuarei atenta e atuando em prol dessa demanda”, completou Gracinha.

