Recursos do BNB para agricultura beneficiaram 2 mi de pessoas

Crédito do Banco do Nordeste para agricultura familiar beneficiou mais de 75 mil pessoas em Sergipe em 2021 com liberação de mais de R$ 198 milhões.

Os agricultores familiares e assentados da reforma agrária receberam, em 2021, um total de R$ 4,07 bilhões em crédito pelo Banco do Nordeste (BNB) para investimento na produção de alimentos em estrutura de pequeno porte. Este valor representa um acréscimo de 17,16% em relação ao ano anterior. Os valores beneficiaram 607.404 clientes e suas famílias na área de atuação do banco (Nordeste e parte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo). Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e beneficiam famílias que dependem da agricultura para sua sobrevivência. Foram cerca de dois milhões de moradores da zona rural atendidas diretamente pelo crédito.

As operações de crédito para agricultura familiar foram realizadas em dois programas ao longo do ano passado. O Agroamigo, microcrédito do Banco do Nordeste para apoio à produção rural, fechou o ano com aplicação de R$ 3,39 bilhões. Foram realizadas 589.757 operações de crédito. Na comparação com o ano anterior, o programa apresentou crescimento de 16,7% nos valores aplicados. Foram R$ 485 milhões a mais circulando no meio rural em 2021.

As demais linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) liberaram R$ 675,84 milhões em 17.647 operações, em 2021. Na comparação com o ano anterior, o crescimento foi de 19,59%. O perfil de cliente atendido pelo segmento corresponde ao produtor rural que emprega mão de obra familiar em seu empreendimento.

Em Sergipe, o crédito para agricultura familiar somou R$ 198,14 milhões em 2021. Foram 23.548 operações que atenderam núcleos familiares rurais e beneficiaram, diretamente, mais de 75 mil pessoas no estado.

Para o superintendente de microfinança e agricultura familiar, em exercício, do BNB, Céliton Nogueira, o crédito é fundamental para impulsionar as atividades desenvolvidas pelo pequeno produtor familiar. “Esses recursos permitem agregar valor à produção e movimentar a economia dos municípios atendidos pelo Banco do Nordeste. E ele atende diretamente a quem precisa. No caso do Agroamigo, por exemplo, a maior parte do crédito é destinado para o agricultor cuja renda bruta familiar anual não seja superior a R$ 23 mil”, explica.

O crédito rural familiar do Banco do Nordeste atende uma importante parcela do setor produtivo nacional. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 77% dos estabelecimentos agrícolas do país foram classificados como da agricultura familiar. Em extensão de área, a agricultura familiar ocupava no período da pesquisa 80,9 milhões de hectares, o que representa 23% da área total dos estabelecimentos agropecuários brasileiros. O levantamento foi feito em mais de 5 milhões de propriedades rurais de todo o Brasil.

