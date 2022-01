Representantes do SESC e turistas visitam município de Itabaiana

A Secretaria Municipal de Turismo recebeu no último domingo (23) alguns turistas e representantes do Serviço Social do Comércio (SESC) para visita ao município de Itabaiana.

Na oportunidade, estiveram presentes: a secretária de Turismo, Sônia Carvalho; o secretário de Comunicação, Chiquinho Ferreira; Gilberto Júnior, guia de turismo do SESC Sergipe; Cleverson Haragão e Leandro Ribeiro, guias de turismo do SESC Paraná.

A secretária de Turismo, Sônia Carvalho, apresentou aos turistas paranaenses algumas das belezas de Itabaiana, a exemplo da Feira Cultural do Luiz Gonzaga e o Povoado Carrilho, onde o grupo de turistas teve a oportunidade de conhecer e degustar as famosas castanhas de caju que são produzidas na cooperativa e vendidas por todo o país.

Para Sônia Carvalho, a visita foi um momento bastante oportuno para novas parcerias, “”Foi um momento ímpar para o turismo de Itabaiana, acredito que será o primeiro de muitos. A Rota da Serra é um roteiro repleto de atrativos que está crescendo cada vez mais e atraindo mais turistas para o município, estamos desenvolvendo as atividades turísticas aos poucos e começar a ver o retorno das ações é gratificante para mim enquanto secretária e itabaianense”, destacou. ,

A Secretaria de Turismo disponibiliza o e-mail [email protected] para quem desejar marcar visita e acompanhamento no município de Itabaiana.

Foto assessoria

Por Leonan Leal