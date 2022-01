Rigidez sem definição

Diógenes Brayner – [email protected]

A segunda reunião de membros da base aliada, que acontece na segunda-feira, pode ser mais rígida que a primeira, mas sem definição. Todos os prováveis candidatos devem expor projetos, deixar claro que estão na disputa para valer e tentarão chegar à frente de todos os concorrentes. Cada qual que se vire para seu lado. É verdade que o escolhido terá apoio da maioria, mas a indicação será do governador Belivaldo Chagas (PSD), depois de ouvir as propostas de cada um. Apenas uma coisa todos os pré-candidatos comentam: deve-se deixar de lado as vaidades e reconhecer quem realmente tem condições de disputar para vencer.

De uma coisa já se tem certeza: não será na próxima reunião que se identificará o candidato definitivo. Uma outra reunião virá. Talvez uma quarta por todo o mês de fevereiro. Na primeira semana de março é que vai se afunilar em torno do nome que tenha condições de eleger-se, sem que haja qualquer dissidência no bloco. Sinais de rompimento podem provocar afastamento e, nessas eleições, o enfraquecimento do grupo pode ser fatal. O aconselhável, então, é que cada um avalie bem suas condições para o enfrentamento eleitoral, sem se confiar apenas na opinião dos chamados aliados por conveniências e interesses. O jogo tem que se definir, dentro de critérios absolutamente reais, que mensure aonde cada um pode chegar.

A base aliada não revela preferências – de forma em geral – por candidatos a presidente da República. E pode não seguir orientação que venha da direção nacional. O grupo é bem dividido entre políticos que apoiam o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula, Ciro Gomes e até Sérgio Moro. Analistas defendem que a opção seja Lula. Explica que em Sergipe o Lula da Silva sempre teve boa votação e evitaria que ele viesse pedir votos só para o candidato petista, senador Rogério Carvalho, o que reduziria a influência que provocaria em favor do nome que representa o seu partido. Mas há necessidade ainda de diálogo sobre esse comportamento, para evitar que bolsonaristas tomem outra posição.

Muita coisa ainda vai acontecer para definição, dentro de avaliações sobre quem mais influencia para que a base aliada consiga o êxito eleitoral que a maioria já decanta. Lógico que tem nomes que se destacam, mas tem aqueles que surpreende com estratégias silenciosas. Entretanto o que não se pode perder é a unidade, porque a dissolução da base, mesmo em uma pequena parte, pode ser fatal para todos nesse período em que se prega que a união é que mantém essa visão de que a aliança governista continuará à frente do projeto político que se segue desde o Governo Marcelo Déda.

Fábio e Edvaldo

Fábio Mitidieri foi à Prefeitura ontem dá um abraço em Edvaldo Nogueira, que aniversaria hoje, já que nessa data ele não pode fazê-lo pessoalmente.

*** Aproveitaram para colocar a conversa em dia. Segundo Fábio, “somos amigos de muito tempo e reafirmamos essa amizade e parceria”.

*** Fabio fez questão de dizer: “não pensamos em rompimento e sim em união do agrupamento. Como eu disse, sempre houve amizade e respeito entre nós”.

Apenas oito meses

Um líder da base aliada admitiu, ontem, que as conversas do grupo na segunda-feira, quando acontecerá a segunda reunião, vão se aprofundar em termos de opiniões sinceras sobre a situação.

*** Acha que pode ser feita uma análise real da possibilidade de cada um dos pré-candidatos, “não mais se levando como um encontro entre amigos, mas concorrentes”.

*** – A partir de segunda-feira, quando acontece a reunião, fica faltando oito meses apenas para a eleição, contou.

Reativa campanha

O senador Rogério Carvalho (PT) reativa sua pré-campanha a partir de amanhã em Sergipe. Nesta terça-feira à noite, Rogério e João Daniel vão se reunir para definir pautas das visitas a cidades do interior.

*** Rogério vai tentar trabalhar para a formação da chapa proporcional do partido e está com dificuldade de entendimento com a vice-governadora Eliane Aquino e com Marcio Macedo.

*** Se esforça para o entendimento amplo, mas não está fácil…

André e candidatura

O ex-deputado federal André Moura retornou ontem as suas atividades como secretário no Rio de Janeiro, depois de um período curto de férias.

*** André volta no final de semana e também dará continuidade à sua pré-candidatura em Sergipe.

*** Diz que a reunião da base aliada na segunda-feira vai mostrar que a escolha final do candidato realmente só faz sentido em março.

Fábio recebe convite

O deputado federal Fábio Reis (MDB) não deseja sair do partido e deseja disputar a reeleição pela sigla. Mas deixa claro que se não houver alternativa “tudo pode acontecer…”

*** Fábio Reis já recebeu convite do colega Fábio Mitidieri e do governador Belivaldo Chagas para filiar-se ao PSD.

*** Fábio tem mostrado a importância do MDB na disputa para deputado e majoritária.

JB e a esquerda

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) dá sinais claros que trocará de partido e tem mantido a sua tendência à esquerda, principalmente que vota em Lula presidente.

*** Jackson vem trabalhando em silêncio, visita lideranças políticas e participou de solenidade sobre a criação dos Sem Terra.

*** Uma novidade: Jackson Barreto pode ter encontro com o PT para discutir a formação de uma frente de esquerda.

PL precisa definir

O deputado federal Bosco Costa (PL) disse ontem que seu partido precisa definir todas as questões no Estado, inclusive para montar palanque para Bolsonaro e escolher com quem.

*** Acha que o ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) vai ouvir o presidente nacional, Valdemar da Costa Filho, na próxima semana, em Brasília.

*** Espera que Valmir anuncie o que pretende disputar, para o partido decidir e se organizar em Sergipe.

*** – Mas acho que todos estão esperando o anuncio do candidato da base aliada para se adotar posição. Até lá ninguém resolve nada, admite.

Dorinha do Queijo

Dorinha do Queijo, o ‘Sertanejo Original’, de Gracco Cardoso, vai se filiar ao Patriota talvez ainda nessa semana. Isso já está definido…

*** Quanto a uma candidatura à Câmara Federal, ao lado da vereadora Emília Correa, ainda é possível, mas antes ele vai consultar os familiares e amigos.

Sirva de lição

O senador Rogério Carvalho (PT) informou que o vereador Renato Oliveira, de Embu das Artes (SP), foi preso no Rio depois de ofender moradores e um funcionário com frases racistas na piscina de um condomínio.

*** – Que sirva de exemplo! Ninguém é melhor que ninguém. Racismo é crime e discurso de ódio não é opinião!

Sobre vacinas

Tenente Edgard – foi promovido – disse que “essas vacinas são puro charlatanismo, aqui em Sergipe, o time de futebol, Sergipe Sport Clube, iria jogar amanhã, pela Copa do Nordeste e o jogo foi adiado”.

*** Razão: “16 atletas e cinco pessoas da comissão técnica, testaram positivo para Covid. É uma sacanagem”.

Um giro pelas redes sociais

Cezar Britto – Decisão importante… Mais uma etapa vencida contra o preconceito e em defesa da saúde como direito universal.

Igor Gadelha – PDT atua intensamente para garantir aliança com PT na terra de Ciro Gomes. Pedetistas sinalizam com duas vagas aos petistas na chapa principal.

Igor Gadelha – Bancada do PSD reage e marca reunião para discutir convite para partido assumir liderança do governo no Senado. No que depender da maioria dos senadores da sigla, convite de Bolsonaro será recusado.

Oli Braga – Alguém já checou se os diplomas de advocacia do Moro e de medicina do Queiroga são reais?

Helena Sthephanowitz – O Brasil é o único País do mundo que negacionista antivax toma vacina, mas é contra a população se vacinar.

Terra – Tesourada no Orçamento de 2022 retira verbas do Ministério do Trabalho e Previdência e atinge INSSTerr

Agência Brasil – Mercado financeiro aumenta previsão de inflação para este ano. IPCA, inflação oficial do país, deve fechar 2022 em 5,15%.

Alberto Carlos Almeida – Petistas e bolsonaristas estão unidos para fazer a CPI sobre Sérgio Moro. Há sinais de que ele será vítima de uma tempestade perfeita.