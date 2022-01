Secretaria de Estado da Saúde recebe 21 mil doses de imunizantes pediátricos nesta terça

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu nesta terça-feira (25), mais uma remessa de imunizantes pediátricos Pfizer. O lote contendo 21 mil doses de vacina contra a Covid-19 chegou ao aeroporto de Aracaju às 14h40 e foi encaminhado para a Central de Imunização da SES.

As vacinas pediátricas da Pfizer são para a vacinação do público de 5 a 11 anos. Com essas novas doses, o total de imunizantes pediátricos enviados pelo Ministério da Saúde até o momento foi de 50.200.

A SES reforça a importância de vacinar os pequenos e orienta que os pais e responsáveis das crianças fiquem atentos às informações divulgadas pelos municípios em suas redes sociais. Em caso de dúvida, os usuários também podem procurar as UBSs para obter mais informações sobre a vacinação deste público.

Foto SES