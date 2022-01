SergipeTec implanta novo sistema de monitoramento

Tecnologia chega para trazer mais segurança ao espaço e sua equipe

Com o objetivo de trazer mais segurança para as suas instalações, o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) implantou uma nova tecnologia de monitoramento em toda a sua área. Com novas e modernas câmeras de vigilância, o projeto tem o propósito de garantir a segurança daqueles que trabalham e visitam o Parque diariamente, bem como de seus recursos materiais.

Intitulado Circuito Fechado de Televisão (CFTV), o novo sistema conta com um suporte de 29 câmeras espalhadas por todo o espaço, que captam imagens de todas as áreas do complexo do SergipeTec. As imagens são monitoradas em tempo real pela equipe de segurança do Parque, e ficam armazenadas no sistema. Esta mesma tecnologia é utilizada em empresas de grande porte em todo o país.

“O Parque não possuía um sistema como esse que o CFTV está trazendo, o que causava certa sensação de insegurança. O nosso espaço é muito grande e, sem câmeras para monitorar, fica impossível fazer o acompanhamento devido. Então, essa nova tecnologia nos deixa mais tranquilos”, afirma o gestor de Tecnologia da Informação do SergipeTec, Gilson Magalhães, responsável pelo projeto.

De acordo com o diretor-presidente do SergipeTec, Eduardo Prado, outras melhorias serão feitas em breve, visando melhorar a segurança do Parque. “Ainda pretendemos colocar um sistema de catraca online, para monitoramento de entrada e identificação de pessoas. Também estamos melhorando a questão da ronda interna. Então, isso faz parte de um pacote amplo de melhorias na segurança em que estamos investindo, para aumentar a segurança das pessoas e do nosso patrimônio”, destaca Eduardo.

Fonte e foto assessoria