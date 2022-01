TCE reforça parceria com a Aperipê para veiculação de conteúdos

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, recebeu em seu gabinete nesta terça-feira, 25, o diretor da TV e Rádios Aperipê (AM e FM), Carlos Batalha.

Na visita de cortesia, foi destacada a exibição de conteúdos jornalísticos produzidos pela Corte de Contas nas emissoras do Governo do Estado.

“A Aperipê é uma parceira de longa data do Tribunal de Contas de Sergipe, onde temos uma importante frente de veiculação das nossas ações, favorecendo e ampliando a transparência dos trabalhos desenvolvidos nesta Casa”, destacou o presidente do TCE.

Conforme Batalha, a perspectiva com a nova gestão do TCE é não apenas de continuidade, “como de ampliação, tanto a televisão como as duas emissoras estão à disposição”.

Ainda segundo ele, o conselheiro presidente tem a experiência necessária para fazer com que o Tribunal “continue apresentando todo o trabalho que apresenta como um órgão controlador e orientador, acima de tudo”.

A visita foi acompanhada também pelo diretor de Comunicação do TCE, Habacuque Villacorte, além do coordenador, Hádam Lima.

“Vamos seguir com esta parceria com a Aperipê, onde já temos veiculado nosso Minuto TCE e pretendemos retomar também o programa semanal TCE na TV”, concluiu o diretor de Comunicação.

Foto: Igor Graccho

Por DICOM/TCE