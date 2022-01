Vereador questiona pintura de guarda-corpo da ponte do Bairro Coroa do Meio, em Aracaju

Faltando poucos dias para a Prefeitura de Aracaju cumprir o prazo para finalizar a obra de manutenção corretiva que está sendo realizada na ponte Godofredo Diniz, do bairro Coroa do Meio, em Aracaju, o vereador Ricardo Marques (Cidadania) esteve no local e encontrou muitas irregularidades.

“Não é caso de pintura e pequena correção. A ponte precisa passar por uma reforma completa e urgente para garantir a segurança da população. A estrutura está muito comprometida com ferros expostos, muitos buracos e parafusos soltos, que saem com facilidade. Encontrei a estrutura enferrujada sendo apenas pintada e isso não resolve o problema”, lamenta.

A obra começou em 29 de novembro de 2021 com previsão de conclusão no dia 29 de janeiro deste ano, no valor de quase R$ 100 mil.

A ponte é uma das mais importantes vias de acesso à região das praias, situada entre os bairros Coroa do Meio e 13 de Julho.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro