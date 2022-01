CBF transfere para outra data a partida entre Botafogo-PB x Sergipe

O Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) transferiu a data da partida entre Botafogo-PB x Sergipe pela primeira rodada da Copa do Nordeste de 2022. A partida precisou ser adiada em virtude dos resultados dos testes realizados no elenco do Sergipe, que constataram a contaminação por coronavírus de 16 jogadores e cinco membros da comissão técnica do clube.

Com a contaminação o clube não atingiu o limite mínimo de 13 atletas aptos a disputar a partida conforme disposto na Diretriz Técnica Operacional – Competições CBF 2022. Com a mudança a partida saiu do dia 26 de janeiro e foi para o dia 02 de março, às 19h30, no estádio Almeidão, em João Pessoa.

O Club Sportivo Sergipe através de nota divulgou que a diretoria do segue tomando as medidas necessárias dentro dos protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias como exemplo, o distanciamento social e isolamento. A diretoria do Club Sportivo Sergipe reitera que preza pela saúde, bem-estar e segurança dos seus atletas e membros da comissão técnica e continua prestando todo apoio necessário.

Fonte FSF