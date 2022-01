Acidente envolvendo carro e moto deixa uma pessoa morta na Rodovia SE-270, em Lagarto

Um acidente envolvendo uma motocicleta Honda Bros e um carro de passeio, ocorrido na noite desta terça-feira (25) na Rodovia SE-270, nas proximidades do Povoado Queiroz, deixou uma pessoa morta no município de Lagarto.

As informações passadas pelos policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) são de que o motociclista identificado como Edson Carlos dos Santos, de 63 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.