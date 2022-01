Alessandro Vieira pede esclarecimento sobre denúncias envolvendo o Hospital em Estância

“Os funcionários que trabalharam na UTI Covid no Hospital Amparo de Maria (em Estância) não receberam seus vencimentos após o fechamento da unidade. A UTI fechou em julho e até o momento vários profissionais estão sem receber”. Esse foi um dos relatos com pedido de ajuda recebido pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Em busca de informações oficiais, o parlamentar protocolou nesta quarta-feira (26), ofícios ao governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e ao interventor judicial do Hospital Regional Amparo de Maria, solicitando esclarecimento acerca das denúncias.

No ofício, o senador Alessandro Vieira questiona se o Governo do Estado repassou os recursos devidos ao Hospital Amparo de Maria e quais providências estão sendo tomadas para que os profissionais recebam os pagamentos que lhes são devidos.

“Esses profissionais se sacrificaram num momento crítico da pandemia, contribuíram com o sistema de saúde público sergipano, atuando na UTI Covid do Hospital Amparo de Maria, em Estância, e estão até agora sem receber os respectivos salários, segundo os relatos que recebi. Casos como esses, que infelizmente são frequentes, representam falta de responsabilidade e sensibilidade por parte dos gestores. Vamos acompanhar a situação e cobrar para que a situação seja regularizada”, reforça o senador.

Foto Pedro França