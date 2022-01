Após reunião com Movimento, João Eloy diz que discussões serão encaminhadas ao Governo

Líderes do Movimento Polícia Unida foram recebidos, na manhã desta quarta-feira (26), pelo secretário da Segurança Pública de Sergipe, João Eloy, e outras lideranças da segurança do estado.

Após a reunião com os integrantes do Movimento Policia Unida, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou uma nota informando que o secretário João Eloy de Menezes esteve em reunião com cinco representantes do Movimento Polícia Unida, na sede da SSP.

Dentre os cinco integrantes, estiveram presentes representantes de oficiais, dos praças, dos delegados e também dos escrivães e agentes.

Na reunião, o secretário reafirmou mais uma vez que os projetos estão sendo discutidos junto à Secretaria de Estado da Administração (Sead) para verificar o impacto financeiro e também junto à Procuradoria Geral do Estado (PGE) para verificar procedimentos legais. Depois o projeto será apreciado pelo governador do estado e será apresentado na mesa de negociações.

O secretário ouviu todos os representantes que tiveram fala na reunião e as discussões estão sendo encaminhadas ao Governo do Estado.