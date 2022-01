Belivaldo Chagas confirma conversa com ex-presidente Lula, em São Paulo, sobre o Brasil

O governador Belivaldo Chagas (PSD) e o ex-presidente Lula da Silva (PT) tiveram uma conversa de exatos 90 minutos (das 15 as 16:30 horas), nesta quarta-feira (26), no Instituto Lula em São Paulo, onde se conversou sobre política, de um modo em geral, mas não tratando da questão de eleições em Sergipe

Segundo o governador Belivaldo, a conversa girou sobre a atual situação do País, e a preocupação do ex-presidente Lula com a situação do País, no que se refere à economia e principalmente a fome que voltou a crescer no Brasil.

