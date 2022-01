Cadastro e recadastro dos cartões Mais Aracaju Escolar estão disponíveis na semana que vem

Como todo início de ano, o calendário escolar de diversas instituições tem sido divulgado para a volta às aulas. Em Aracaju, a gestão particular já está em andamento. Por isso, é preciso estar atento ao calendário de recadastramento do cartão Mais Aracaju Escolar. Com o retorno do fluxo de estudantes em circulação nas instituições de ensino, a Aracajucard retorna o período de Recadastramento do Cartão Mais Aracaju Escolar em 2021 a partir de terça-feira, 1º.

Para quem não sabe, desde 2019, a Aracajucard disponibiliza o sistema online para que o aluno, de qualquer modalidade de ensino, possa fazer esse tipo de serviço sem filas e sem demora. E em 2022, a ação segue da mesma maneira: online, simples e semestral.

SOBRE O RECADASTRAMENTO

Não é necessário que o aluno se desloque aos postos de atendimento para entrega dos documentos necessários. Pelo computador ou celular, ele efetua o procedimento. Essa nova fase do recadastramento não só dá mais conforto e praticidade aos usuários, como também segurança, já que o mundo ainda convive com a pandemia ocasionada pelo vírus da Covid-19.

O Cartão Mais Aracaju Escolar é o mesmo e para efetuar o recadastramento, o usuário acessa o Portal do Usuário, preenche os dados cadastrais, anexa os documentos solicitados (RG, CPF e comprovante de residência) e aguarda o resultado da análise dos documentos em até cinco dias úteis. Para quem não tem conta cadastrada, para ter acesso ao serviço, aqui no Portal do Usuário, você ativa seu perfil rapidamente.

COMO FUNCIONA O CADASTRAMENTO?

E para quem está se cadastrando pela primeira vez e não possui cartão? Diante a confirmação das informações pela instituição de ensino, o procedimento segue. Lembramos que para os universitários, é necessário apenas acrescentar o comprovante de vínculo escolar para validação.

O aluno acompanha o resultado da análise pelo Portal do Usuário, que acontece em até cinco dias (úteis), e após aprovação do processo, já pode realizar o agendamento de atendimento através do site agendafacil.se.gov.br ou por meio dos telefones (79)99191-2024 / (79) 99191-2031 e comparecer à Unidade de Atendimento na Rua do Turista, no dia e horário agendado, portando RG, para a captura da foto e registro da digital. A primeira via do cartão é gratuita e entregue dois dias úteis depois ao próprio estudantes ou aos pais declarados ou responsáveis legais. Os alunos devem ficar atentos às notificações do processo através do Portal do Usuário ou do e-mail cadastrado. Caso haja dúvidas, basta ligar para o número 3045-2550 ou acessar o endereço eletrônico [email protected]

Depois do dia 1º de março de 2022, caso não conste o recadastramento concluído, a compra fica suspensa até que seja realizada com sucesso. O período de recadastramento é semestral e vai até o dia 30/06/2022.

PARA SABER MAIS

Se no momento você não está com seu cartão, por motivo de perda ou roubo, solicite antes a emissão da 2a via através da internet também, no Portal do Usuário. Para quem precisa da senha, por não lembrar mais, aqui mesmo no site. Aqui também, você recupera sua senha para ter acesso ao sistema. O cartão é mesmo para o recadastramento. Basta apenas se recadastrar. Muitos serviços estão disponíveis aqui no site – www.aracajucard.com.br

