Samuel participa da manifestação do movimento polícia unida

Nesta terça-feira, dia 25, o deputado estadual Capitão Samuel teve presente na assembleia do Movimento Polícia Unida, realizada por policiais civis e militares, e bombeiros, que lutam em prol de suas justas reivindicações, participando, logo em seguida, de caminhada em forma de protesto que saiu da Praça da Bandeira com destino a Secretaria de Segurança Pública.

Após o término da caminhada, ainda no dia de ontem, o Capitão Samuel utilizou das redes sociais incialmente para parabenizar o Movimento Polícia Unida pela brilhante caminhada, pacífica, ordeira e respeitosa, e sensibilizar o governador, o secretário de segurança e os comandante da PMSE e do CBMSE, sobre a importância do diálogo, anunciando posteriormente que tinha conseguido intermediar para hoje (26), às 10 horas, uma reunião entre representantes do Movimento Polícia Unida e o secretário de segurança João Eloy.

Fonte: assessoria parlamentar