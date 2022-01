Cúpula da SSP/SE e movimento polícia unida estão reunidos neste momento na sede do órgão

Começou agora a pouco, na Secretaria de Segurança Pública de Sergipe – SSP/SE, reunião entre o comando da SSP e os líderes do Movimento Polícia Unida. Em pauta: periculosidade, reposição salarial dos últimos dez anos, reestruturação da carreira.

Participam da reunião, sec. da SSP/SE, João Eloy, superintendente Executivo da SSP, Cel Andrade, comandante Geral do Corpo de Bombeiro, Cel Alexandre e comandante Geral da PM – Cel Marcony Cabral, o Delegado Geral Thiago Leandro e representantes das associações ligados ao Movimento Polícia Unida: Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE) – Isaque Cangussu e o Sindicato dos Policiais de Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) – Adriano Bandeira, Associação dos Oficiais Militares de Sergipe (Assomise) – Adriano Reis, Associação dos Militares da Reserva e Pensionistas (Asmirp) – Sagento Lau, a União Da Categoria Associada do Estado de Sergipe (Unica/SE) – Cabo Yil Guerreiro.

O pedido para a reunião foi provocado ontem, terça-feira (25), depois da passeata que saiu da praça da Bandeira até a sede da SSP/SE, que culminou com a Assembleia Geral dos manifestantes. Durante o ato os líderes do movimento, intermediado pelo deputado estadual Cap Samuel, conseguiram marcar o encontro junto aos mandatários da Segurança Pública estadual, para discutir as pautas aprovadas pela categoria. A reunião ainda está em curso neste momento.

Vale lembrar que em declaração dada pelo governador Belivaldo Chagas semana passada, era que as negociações seriam comandadas pelo secretário João Eloy.

AssCom Assomise