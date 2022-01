Docentes da UFS aprovam suspensão do retorno presencial ou híbrido a partir do dia 31 e manutenção do ensino remoto

Como garantir proteção à saúde, por exemplo, no deslocamento entre as residências e a universidade? Como se proteger em ônibus superlotados, quando não se sabe quem ali está vacinado? Como ter segurança sanitária em salas de aula com ventilação inadequada?

Estas e outras questões têm preocupado as professoras e professores da Universidade Federal de Sergipe, que discutiram, ontem (25), em Assembleia Geral da categoria, o alarmante cenário da covid-19 no estado, no Brasil e no mundo.

Visando a garantia da vida de toda a comunidade acadêmica e suas famílias, os/as docentes aprovaram, por ampla maioria, a suspensão do retorno das atividades presenciais ou híbridas na UFS a partir de 31 de janeiro, em rejeição à Portaria 1446, do Gabinete da Reitoria.

Na decisão, as professoras e professores posicionaram-se ainda favoráveis à retomada do ensino remoto.

“Não há dúvidas de que estamos cansados do ensino remoto. Não apenas nós professores, mas também os estudantes. Sabemos que há diferenças substanciais entre as atividades presenciais e remotas, mas compreendemos que o fundamental, e sempre prioritário, é a defesa da vida. Por isso, e entendendo os alertas da ciência, o mais cuidadoso é não termos atividade presencial neste momento”, disse Romero Venâncio, professor da UFS e presidente da ADUFS.

Vale ressaltar que este cuidado a que se refere Romero tem como base dados e evidências atuais da circulação do coronavírus em Sergipe. Um indicador neste sentido foi apresentado durante a Assembleia: de 239 testes antígeno realizados na última segunda-feira, 24, no Centro de Aracaju, 43% tiveram resultado positivo para a covid-19.

Frente a este cenário, as professoras e professores da UFS deliberaram pela continuidade de ações em defesa da saúde e da vida e pela cobrança de condições efetivas de segurança sanitária à Reitoria da universidade.

Fonte: Assessoria de Comunicação da ADUFS