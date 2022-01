Democratas do município de Ribeirópolis diz que expulsou três dos 11 vereadores

Acusados de serem desrespeitosos e infiéis, três dos seis vereadores do Democratas (DEM) do município de Ribeirópolis foram expulsos do partido.

A informação foi passada pelo diretório informando que os vereadores Zé Veio, Miguel da Loja e Daisy Liman foram expulsos.

Confira a nota do DEM na íntegra:

Após reunião realizada sexta-feira, 14/01, com membros da Executiva Municipal do Democratas/Ribeirópolis-SE, por unanimidade, foi confirmada a expulsão dos vereadores: José Alberto Nascimento (Zé Veio), Miguel Antônio dos Santos (Miguel da Loja) e Daisy Ivan Lima (Deise).

Esses vereadores foram desrespeitosos e infiéis à sua agremiação, afinal, tiveram os seus nomes aprovados em convenção e foram eleitos em 2020 com apoio do Democratas, mas colocaram os interesses individuais à frente dos seus correligionários e eleitores.

Ribeirópolis (SE), 25 de janeiro de 2022.

Ângelo Céspedes Passos

Diretório Municipal do Democratas

Ribeirópolis/Sergipe