Em reunião com arrendatários do Parque dos Cajueiros, governo comunica início das obras

Os arrendatários e representantes dos órgãos responsáveis pela segurança do Parque dos Cajueiros terão até o dia 31 de janeiro para deixarem as áreas ocupadas

A Superintendente Especial de Esportes do Estado de Sergipe, Mariana Dantas, se reuniu na manhã desta terça-feira (25), no auditório da Secretaria de Estado do Esporte e da Cultura (Seduc) com os arrendatários e representantes dos órgãos responsáveis pela segurança do Parque dos Cajueiros. A reunião teve como objetivo principal, comunicar oficialmente aos participantes, as obras de reforma e reurbanização que estão sendo executadas naquele logradouro público, pelo Governo do Estado, cujo investimento está orçado em R$ 2.542,579,51.

O Parque dos Cajueiros é um dos cartões postais da capital sergipana e com o passar do tempo, a ação da natureza, os equipamentos de lazer e as áreas para prática de esportes, apesar do trabalho contínuo de manutenção, sofreram desgaste e estava necessitando de uma reforma, algumas melhorias e modernização, atendendo assim, aos anseios do frequentadores e usuários, que têm aquele parque como um importante equipamento de lazer e diversão, bastante frequentado, principalmente nos finais de semana.

Na reunião com os arrendatários, a superintendente Mariana Dantas informou que as obras já foram iniciadas e informou também a necessidade de deixarem as áreas ocupadas até o final deste mês, isso porque, o parque será interditado durante o período de reforma, não sendo permitido o acesso do público e dos arrendatários, com raríssimas exceções, como a ONG, que cuida dos gatos ali existentes, bem como os frequentadores da escolinha de remo, que precisam praticar seu esporte diariamente. “A ideia é que nessa revitalização, sejam utilizados materiais de alta resistência, com uma vida útil mais prolongada e uma manutenção mais constante”, revelou Mariana Dantas.

Mariana Dantas fez uma explanação de como ficará o Parque dos Cajueiros depois da reforma. A obra contempla a recuperação de pavimentação, quadras esportivas, pistas de skate, bancos (inclusive, pintura), deck, reforma em todos os prédios existentes, implantação de novos equipamentos de ginástica, bicicletário e alambrado de cercamento, revitalização do paisagismo, revisão das instalações elétricas e implantação de novas instalações com lâmpadas de led, construção de calçada ao lado da ciclovia e novo parque infantil, entre outras ações em desenvolvidas em toda a área.

“Os trabalhos já foram iniciados com a remoção da passarela externa de madeira, ao lado da ciclovia e nos próximos dias, faremos o cercamento de toda a área do parque. A partir daí, serão executadas as obras de reforma e reurbanização do Parque dos Cajueiros”, explicou Mariana Dantas.

A previsão do prazo de realização das obras de revitalização do parque será de oito meses e será entregue à comunidade sergipana totalmente reformado e reurbanizado, tendo como uma das principais novidades o fato de passar a ser cercado, aumentando a segurança dos usuários e proteção dos equipamentos.

Executada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), a revitalização do Parque dos Cajueiros recebe investimentos na ordem de R$ 2.542,579,51, provenientes do Tesouro Estadual. Além da completa recuperação de toda a sua infraestrutura, terá novos equipamentos que proporcionarão melhorias aos usuários.

Arrendatário do parque onde tem um pequeno quiosque, o comerciante Geraldo Porto, presidente da Federação Sergipana de Remo, disse que a reforma será bem recebida pelos arrendatários e principalmente pelos usuários daquele local de lazer. “Queremos parabenizar o Governo do Estado que, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e da Cultura (Seduc) tomou a iniciativa de promover a reforma e modernização do Parque dos Cajueiros, uma obra necessária e que vai trazer um novo visual, com conforto e segurança para um dos principais cartões postais da nossa capital, muito utilizado pelo público, principalmente aqueles praticantes de esportes”, disse.

Participaram ainda da reunião o Tenente Coronel Gilmar, Comandante do Policiamento da Capital, a capitã Priscila, comandante do Batalhão de Polícia Ambiental e o advogado José Wagner Silva, representante da Assessoria Jurídica da Seduc.

Fonte e foto assessoria de comunicação da SEDUC