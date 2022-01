Por: Ruan Reis

Trabalhar em equipe pode ser um grande desafio para alguns estudantes, já para outros é a oportunidade de trocar conhecimento, desenvolver um bom relacionamento com os colegas e otimizar o tempo de entrega das atividades acadêmicas. Mas quem é estudante já sabe: não importa o que você faça, não tem como fugir dos trabalhos em grupo.

O trabalho em equipe faz parte da vida acadêmica de todo estudante e exige, acima de tudo, muito jogo de cintura para lidar com os diversos tipos de pessoas, desde aquelas que não fazem nada até as que acabam sendo inconvenientes por “saberem de tudo”.

Mas você deve estar se perguntando: qual é a importância do espírito de liderança nos trabalhos em grupo?

Quem tem espírito de liderança consegue conduzir muito bem a equipe durante todo o processo de trabalho. Esse líder já assume a responsabilidade pelo desenvolvimento do grupo e conseguirá, quando chegar no mercado de trabalho, explorar ao máximo as competências e habilidades dos colegas e mediar os conflitos dentro da própria organização.

De acordo com o professor do curso de Ciências Contábeis da UNINASSAU, Romero Araújo, todos nós temos a habilidade de liderança e, principalmente para os graduandos, é fundamental mostrar esse perfil de líder já nos trabalhos acadêmicos. “É preciso externalizar os pensamentos e atitudes para que durante a formação, você possa desenvolver o trabalho em equipe de forma assertiva, minimizar os conflitos e fazer com que o grupo atinja os objetivos que foram traçados para aquela tarefa. Esse é o papel do líder que chegou para fazer a diferença com relação a sua graduação”, comenta o docente.

Ter espírito de liderança ajuda ou atrapalha nos trabalhos em grupo?

Ter essa habilidade ajuda bastante nos trabalhos em grupo! O professor Romero pontua que na formação profissional de qualquer aluno, é preciso evidenciar a característica de líder porque é através dela que se consegue avançar e desenvolver um bom trabalho. Além disso, quem tem o espírito de liderança tem a capacidade de aprimorar a forma como lida com as pessoas, harmonizando o meio em que está trabalhando.

Mas afinal, a falta desse espírito de liderança pode me prejudicar?

A resposta é sim! A falta dessa habilidade, segundo o professor Romero, compromete tanto o seu desenvolvimento, quanto o trabalho que você esteja envolvido (a), uma vez que na faculdade, você deve ser o(a) protagonista do processo de aprendizagem.

A ausência do espírito de liderança pode fazer você:

– Ficar perdido (a) no meio dos conflitos;

– Não conseguir conduzir os colegas de equipe de forma organizada;

– Não ter uma boa comunicação e a produtividade no trabalho cair;

– Ser o(a) “mandão”/”mandona” da equipe e se tornar uma pessoa inconveniente

– Não conseguir entregar um bom trabalho a tempo.