Fábio Henrique e Edvaldo Nogueira ajustam a direção estadual do PDT no estado de  Sergipe

Através de nota pública encaminhada por sua assessoria de comunicação, o deputado federal Fábio Henrique (PDT), informou que em reunião na manhã desta quarta-feira (26), na sede do PDT, tomou uma decisão em comum com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, que assumirá a Direção Estadual do partido.

O parlamentar agradeceu ao prefeito por aceitar o convite, e disse que estará se dedicando integralmente ao seu projeto de reeleição à Câmara Federal, sendo que não terá tempo necessário para formação de chapas proporcionais.

“Esta decisão não significa que estou deixando o PDT, pelo contrário, mas buscando o fortalecimento da sigla em Sergipe, inclusive do seu projeto nacional”, garantiu. Fábio Henrique aproveitou para desejar êxito ao prefeito Edvaldo Nogueira “que, a partir de agora, estará à frente da formação e tratativas para que o nosso partido possa continuar tendo representante no Congresso Nacional, e retomar a ter assentos na Assembleia Legislativa”.

“Continuo no PDT, partido no qual estou filiado desde 2003, sendo a única sigla que tive na minha vida pública, como membro dos Diretórios estadual e nacional, e não medirei esforços para o seu fortalecimento”, completou.

Edvaldo Nogueira substitui o deputado federal Fábio Henrique, que deixa o cargo, mas se mantém no partido, e passa a se dedicar a sua pré-candidatura à reeleição.

“É com muita alegria que assumo a presidência estadual do PDT em Sergipe. Substituo o deputado federal Fábio Henrique na função, para dar continuidade ao trabalho que ele vinha desenvolvendo muito bem”, afirmou o novo presidente.

Edvaldo disse que “muito honrado e disposto, a trabalhar pelo fortalecimento do partido”. “Vou me dedicar a construir as chapas proporcionais de deputado estadual e federal para as eleições do nosso partido e na montagem do projeto do PDT em favor de Sergipe, com foco em melhorar a vida da população do nosso Estado”, reforçou.