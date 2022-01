Faltam apenas 11 dias para o “Bloquinho do Bel” na Atalaia

Comandado por Bell Marques, o “Bloquinho do Bell” vai abrir o esquenta dos festejos carnavalescos de 2022 em Sergipe. A festa vai acontecer na praça de eventos da Orla de Atalaia, no dia 06 de fevereiro, a partir das 16h, com direito a trio elétrico e abadá.

Em um circuito indoor, Bell Marques promete embalar a todos cantando e tocando antigos e novos sucessos de sua carreira, entre eles “Menina Me Dá Seu Amor”, “Se Me Chamar, Eu Vou”, “Voa Voa”, “Selva Branca” e “Amor Bacana”.

Mas, a folia dos carnavalescos não vai parar por aí. O grupo É o Tchan! e a cantora Maysa Reis também vão abrilhantar o evento, que vai contar, ainda, com um show de música eletrônica da deejay Gessana Shakti.

Os ingressos para o “Bloquinho do Bell” estão disponíveis no site www.bilhetecerto.com.br e também podem ser adquiridos no estande de vendas, localizado no segundo piso do RioMar Shopping Aracaju (próximo a Ricardo Almeida), ao preço de R$ 160,00 (Espaço Arena) e R$ 210,00 (Espaço Premium) – valores de meia entrada, podendo dividir nos cartões de crédito, inclusive no Banese.

O Bloquinho do Bell é um evento promovido pela Augustus Produções e acontecerá seguindo todos os protocolos de segurança que visam o controle e dissipação da pandemia. E, para entrar no espaço da festa, será exigido o cartão de vacinação contra covid-19.

Mais informações através do Instagram @augustusproducoes

Serviço

Evento: Bloquinho do Bell

Dia: 06 de fevereiro de 2022

Horário: 16 horas

Atrações: Bell Marques, É o Tchan!, Maysa Reis e deejay Gessana Shakti

Realização: Augustus Produções

Vendas de ingressos: Estande no 2º piso do RioMar Shopping Aracaju e www.bilhetecerto.com.br

Foto assessoria

Por Osanilde Oliveira