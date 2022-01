Ipesaúde disponibiliza portal para resultados de testes covid-19

Para ter acesso ao resultado, o beneficiário deve entrar no portal do Ipesaúde – www.ipesaude.se.gov.br

Nos últimos dias, os atendimentos no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) têm sido cada vez maiores, de pessoas com síndromes gripais. Por conta desta alta demanda, os exames RT-PCR também aumentaram e o resultado pode ser obtido por meio virtual.

Para ter acesso ao resultado, o beneficiário deve entrar no portal do Ipesaúde – www.ipesaude.se.gov.br. Em seguida deve clicar no banner Portal do Beneficiário, como explica a assessora de comunicação da autarquia, Bruna Cury. “Com conforto e facilidade, sem precisar se deslocar, todos os beneficiários podem acessar e acompanhar o resultado do exame realizado no Serviço de Pronto Atendimento. Continuaremos sempre trabalhando para tornar cada dia mais eficaz o sistema para os beneficiários”, disse.

Se for o primeiro acesso ao Portal do Beneficiário, a senha de primeiro acesso deverá ser cadastrada. Em seguida o usuário deverá preencher com o CPF e a data de nascimento, e em seguida clicar em consultar. Todos os dados deverão ser preenchidos e cadastrados.

Logo em seguida uma confirmação será enviada para o seu e-mail cadastrado. Clique nele e ative o seu cadastro. Abra então o Portal do Beneficiário e clique em resultado exame Covid-19. Lembrando que o resultado pode demorar de 48 a 72 horas para estar disponível.

Vale lembrar que a realização do exame RT-PCR continua com os mesmos critérios de coleta. O beneficiário passará por consulta e avaliação médica, que pedirá a coleta, ou não.

O Serviço de Pronto Atendimento do Ipesaúde fica localizado na avenida Desembargador Maynard, s/n, anexo ao Hospital de Cirurgia e funciona 24h.