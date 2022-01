João Daniel debate com produtores projeto para fortalecimento da cadeia produtiva do arroz

O deputado federal João Daniel (PT) esteve, nesta terça-feira, dia 25, visitando produtores de arroz da região de Pacatuba, debatendo a situação que eles têm vivido. Na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) do município, ele participou de uma reunião com o Polo Sindical do Baixo São Francisco, quando debateram sobre a produção de arroz e o desenvolvimento da região.

João Daniel ressaltou seu compromisso com os movimentos que atuam no BSF, em especial o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura em Sergipe (Fetase), o Polo Sindical, o Movimento Quilombola e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), para construir um plano para buscar projetos que garantam a viabilidade dessa atividade econômica.

“E uma das mais importantes atividades da região é o arroz. É uma questão fundamental e o nosso mandato está à disposição para ajudar neste momento, nas dificuldades em que se encontram e num projeto de estruturação da cadeia produtiva do arroz. Discutir, ajudar no projeto e buscar recursos para viabilizar esta que é uma das regiões mais importantes e bonitas do estado de Sergipe”, afirmou João Daniel.

No povoado Ponta da Areia, o parlamentar viu a situação da produção do agricultor Valdir dos Santos. Produtor de arroz há 28 anos, Seu Valdir nunca teve uma safra como a que estava na expectativa de colher este ano: entre 80 a 90 mil quilos de arroz por hectare, no seu lote de pouco mais de sete hectares de extensão. No entanto, ele perdeu tudo que tinha plantado, porque não teve condições de colher a tempo. “Foi um prejuízo incalculável. Perdi toda produção do meu lote”, disse o agricultor, que até hoje lamenta o fechamento da usina de beneficiamento de arroz da Codevasf na região, o que para ele representa um grande prejuízo para os rizicultores.

João Daniel parabenizou todo Polo Sindical, em nome da coordenadora Clécia, e todas as lideranças de agricultores dos seis municípios do Baixo São Francisco (Brejo Grande, Ilha das Flores, Pacatuba, Neópolis, Propriá e Telha) que participaram da reunião, presidentes de Sindicatos e lideranças, a exemplo do vereador Alexandre, que é agricultor e mora no povoado Ponta da Areia, em Pacatuba.

Por Edjane de Oliveira