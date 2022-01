Joaquim da Janelinha retoma com projetos no conjunto Augusto Franco e loteamento Paraíso do Sul

Após pequeno recesso, alguns dos projetos sociais encabeçados pelo vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha (PROS) retomaram com todo o gás. No conjunto Augusto Franco (Farolândia), por exemplo, acontece todas as terças e quintas-feiras, a partir das 19h30, na Praça dos Correios, aulas de dança e ritbox, sob o comando da professora Daise Farias com o Projeto + Saúde. Já no loteamento Paraíso do Sul, localizado no bairro Santa Maria, esse mesmo projeto acontece ancorado também por um profissional de dança, professor Téo, que está na parceria com o parlamentar antes mesmo de Joaquim ter sido eleito.

“Essas aulas que acontecem no Paraíso do Sul, nós agregamos a uma ginástica noturna divertida, voltada para todas as idades, nas segundas e quartas-feiras, a partir das 20h. Temos também aulas de capoeira no comando dos professores Tâmara e Adriano, com o grupo ‘Capoeira Equilíbrio’ que está cada vez mais lindo. Este nós realizamos há mais de 4 anos”, pontuou Joaquim.

Além do Projeto + Saúde e as aulas de Capoeira, Joaquim concluiu que existe também na comunidade Paraíso do Sul o Sopão do amor; entre outras datas que também são realizados grandes eventos, como o Outubro Rosa e o Dia das Crianças, que acontecerão no decorrer do ano.

Foto assessoria

Por Monique Costa