Murilo Huff abriu mão da tutela de bens do filho com Marília Mendonça

Murilo Huff abriu mão do direito à tutela de bens do filho, Léo, de 2 anos, fruto do seu relacionamento com Marília Mendonça, que morreu no final de 2021 em acidente aéreo. Segundo o advogado da família, Robson Cunha, o sertanejo já havia tomado essa decisão desde a morte da ex-namorada, de forma harmoniosa e comum acordo com a família.

“O Murilo não participa do patrimônio da Marília. O único titular acerca do patrimônio da Marília é o Léo. Não tem outro herdeiro. Relacionado a gestão de tudo que é ligado a imagem e a carreira de Marília é de dona Ruth. A dona Ruth é a única tutora de Léo e continua como tutora dos bens também. Todas essas decições foram tratadas de forma harmoniosa entre dona Ruth e o Murilo, não só em respeito a Marília e ao Léo e em consideração ao carinho que eles já tinham um pelo outro. O Murilo, inclusive, concordou em compartilhar a guarda do Léo. Ele nunca se opôs ao papel de tutora da dona Ruth”, declarou Robson à Quem, após a informação ter sido publicada pelo colunista Leo Dias.