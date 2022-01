Mutirão de avaliação para diagnóstico e tratamento hanseníase

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD/Sergipe) em parceria com o Hospital Universitário (HU), realizarão na quinta-feira, 27, um dia de mobilização para estimular o diagnóstico precoce e o tratamento da hanseníase. A iniciativa ocorrerá no ambulatório de Dermatologia do HU/UFS, das 8h às 12h e será aberto ao público.

Durante o evento, os profissionais dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Sergipe, vão realizar atendimento gratuito para pacientes com suspeita da doença. Para participar, basta comparecer ao HU com um documento de identificação.

Além disso, haverá uma palestra proferida pela vice-presidente da SBD/SE e Preceptora da Residência Médica em Dermatologia HU/UFS, Dra. Martha Débora Lira Tenório, sobre a doença e haverá a participação da secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa.

O evento faz parte das ações alusivas à Campanha de Combate à doença, que este ano tem como tema:“Precisamos falar sobre hanseníase”.

“O objetivo da campanha é justamente fazer o diagnóstico de novos casos da doença, trazer educação em saúde e instruir a população sobre o tema. No Brasil a Hanseníase é uma doença endêmica e muito prevalente, o Brasil ocupa o segundo lugar em número de casos absolutos da doença, sendo assim precisamos fazer um trabalho intenso a fim de erradicar a Hanseníase”, destaca a vice-presidente da SBD/SE , Martha Débora Lira Tenório.

Programação

Triagem para diagnóstico de Hanseníase com dermatologistas – das 8h às 12h.

Palestra educativa sobre Hanseníase – 9h às 10h.

Dinâmica de autocuidado – das 9 às 10h.