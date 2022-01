OAB de Sergipe passa a ter a menor anuidade do Brasil

Neste mês de janeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) divulgou os valores da anuidade para classe advocatícia sergipana em 2022, com os respectivos descontos para adimplentes e inadimplentes definidos em plenário.

De acordo com a tabela divulgada na semana passada, Sergipe tornou-se destaque com a menor anuidade do Brasil. No geral, para advogados (as) atuantes há mais de cinco anos, a anuidade ficou no valor de R$660,80 (já com desconto); na sequência estão: Tocantins (R$799), Distrito Federal (R$800), Pernambuco (R$800,00) e Alagoas (R$810).

Os valores foram amplamente discutidos na primeira Sessão Extraordinária do Conselho Seccional da OAB/SE, realizada no dia 12 de janeiro. “Votamos um desconto no valor da anuidade para adimplentes e inadimplentes; ficou estabelecido 20% de desconto para adimplentes e 10% para inadimplentes. Estamos buscando oferecer melhores condições para advogados e advogadas poderem quitar seus débitos com a Ordem”, ressalta Danniel Costa, presidente da instituição.

O desconto é válido para os pagamentos até o dia 18 de fevereiro do corrente ano, podendo ser parcelado até a mesma data no cartão de crédito em duas vezes. Para ter o desconto de 20%, as pendências de anos anteriores podem ser sanadas até 31 de janeiro.

TABELA ANUIDADE SERGIPE – 2022

*valores com desconto de 20%

Até 1 ano – R$ 330,40

Entre 1 ano e 1 dia até 2 anos – R$ 396,48

Entre 2 anos e 1 dia e 3 anos – R$ 462,56

Entre 3 anos e 1 dia e 4 anos – R$ 528,64

Entre 4 anos e 1 dia e 5 anos – R$ 594,72

Acima de 5 anos – R$ 660,80

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE