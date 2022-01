PMA e Senai abrem inscrições para cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), iniciou nesta quarta-feira, 26, as inscrições para cursos profissionalizantes para alunos a partir dos 16 anos. São 128 novas vagas para aulas nos períodos matutino e vespertino.

As inscrições devem ser realizadas até a sexta-feira, dia 28, nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) Risoleta Neves (Cidade Nova), Rosa Emília (Santa Maria) e João de Oliveira Sobral (Santos Dumont).

As vagas serão para os cursos de Auxiliar de eletricista, Eletricista automotivo, Produtor de derivados de leite, Produtor de embutidos e defumados e Costureiro industrial de moda feminina em tecido plano.

De acordo com a secretária adjunta da Assistência Social de Aracaju, Selma França, esses cursos proporcionam a qualificação profissional de forma gratuita para a inserção do público de baixa renda no mercado de trabalho.

“Com o início do ano estamos retomando com quatro cursos de formação profissional, a partir da parceria entre a Prefeitura de Aracaju e o Senai. São oportunidades que atenderão moradores das zonas Norte e Sul, levando oportunidade para todos. São cursos que possuem certificados validados em todo o Brasil e, além disso, os alunos receberão materiais completamente gratuitos, inclusive fardamento”, destaca a secretária adjunta.

Para se inscrever, o interessado deve se dirigir ao Cras da sua região, onde será ofertado o curso do seu interesse, entre das 9h às 15h30, portando os documentos necessários. A data prevista para início das aulas é o dia 7 de fevereiro.

Documentação necessária (originais e cópias)

– RG;

– CPF;

– Comprovante de residência recente;

– Comprovante de escolaridade;

– Apresentação da Folha Resumo do CadÚnico para comprovação do Número de Identificação Social (NIS).

Menor de 18 anos deve estar acompanhado dos pais ou responsáveis e estes apresentar documentação (originais e cópias)..

Fonte: AAN