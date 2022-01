Polícia Civil concluiu inquérito que investigou caso de atropelamento de cachorro em Lagarto

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava um caso de atropelamento de um cachorro na entrada de um condomínio na cidade de Lagarto, que ocorreu na última sexta-feira (21) por volta das 19 horas. A Polícia Civil requisitou as imagens das câmeras de monitoramento do condomínio, que foram repassadas e possibilitaram a continuidade das investigações.

Os policiais procederam ao interrogatório da motorista identificada pelo crime, além de também terem ouvido pessoas que ajudaram a socorrer o animal e presenciaram o fato. A mulher foi indiciada por maus tratos, crime previsto no Art. 32 da Lei 9.605/98, que compreende a omissão de socorro. A Polícia Civil alerta e relembra a obrigatoriedade de socorrer animais em casos de acidentes de trânsito ou atropelamento, que, se não verificada, configura o crime de maus tratos.

De acordo com a investigação, foi possível concluir que a mulher teve diversas oportunidades para prestar socorro ao animal após o fato, mas não o fez. As imagens mostram que ela aguarda o animal se retirar da rua e continua a seguir seu caminho dentro do veículo. Ainda, segundo depoimentos, a PC também concluiu que a tentativa de prestação de socorro por parte da investigada só ocorreu horas após o fato, quando ela foi procurada por pessoas da região e levou a cadela ao veterinário.

O animal já havia sido socorrido pelos próprios moradores do condomínio e passava bem. As autoridades policiais reforçam a importância da colaboração por parte da sociedade para a solução de crimes como este. As denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia, 181, de forma anônima e sigilosa.

foto ilustração

Informações SSP