Polícia do Rio já chegou a suposto autor de ameaças racistas contra Douglas Silva

A polícia do Rio já chegou ao suposto autor da página com ameaças racistas dirigidas a Douglas Silva, participante do “Big Brother Brasil” 22. Ele seria um velho conhecido da polícia de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, militante neonazista.

O advogado Ricardo Brajterman, que defende o ator agora, esteve nesta quarta-feira (26) na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). Ele foi acompanhado do deputado estadual Carlos Minc. Eles trabalham em conjunto para descobrir os culpados.

A família de Douglas ficou sabendo do crime por meio de denúncias feitas por fãs do ator nas redes sociais, conforme noticiou O GLOBO. O blog também publicou textos anônimos contra os participantes Natália Deodato, Luciano Estevan e Linn da Quebrada.

Um comunicado publicado no perfil de Douglas no Instagram diz que “é inacreditável, inadmissível e inconcebível que isso ainda aconteça nos dias atuais. O #TeamDouglas repudia toda forma de preconceito e reforça seu desejo de justiça para que atos como esses não se repitam”.

Comunicado publicado no perfil de Douglas Silva (Foto: Reprodução)

O GLOBO- PATRÍCIA KOGUT