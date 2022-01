Sem luta não há conquista, afirma o coronel Adriano Reis

Na tarde desta terça-feira, o movimento Polícia Unida realizou mais uma Assembleia Geral, dessa vez, iniciou na praça da Bandeira às 14 horas, seguindo em caminhada pelas avenidas Barão de Maruim, Ivo do Prado e Augusto Maynard, com parada final na Praça Tobias Barreto, na frente da sede da secretaria de segurança pública de Sergipe.

Centenas de operadores da segurança pública, aposentados e pensionistas acompanharam todo o ato, gritando palavras de ordem e manifestando-se de forma pacífica.

Na assembleia foram aprovadas novas ações do movimento, a exemplo de uma manifestação na próxima quinta-feira às 14h, em frente à Corregedoria da Polícia Civil, contra a perseguição aos policiais civis integrantes do movimento. Ficou decidido também que a aceitação de propostas só acontecerá se for em benefício de todos, além também da aprovação do reforço de fiscalização de alvarás do corpo de bombeiros às empresas.

O ato foi marcado, pela aceitação do secretário de segurança pública, João Eloy, em dialogar com os representantes do movimento, que já ficou programado para a manhã desta quarta-feira, 26, na sede da SSP.

Para o presidente da Assomise, Cel Adriano Reis, o que acontece em Sergipe é um fato inédito no Brasil, a união das polícias civis e militares pela luta de direitos. “Somos hoje uma única polícia, a Polícia Estadual sergipana, algo inédito e queremos levar esse exemplo pelo Brasil. Vamos continuar a luta pela garantia dos direitos de todos, sejam praças, oficiais, agentes de polícia, delegados, aposentados e pensionistas, disse Adriano.

Para ele o avanço, em serem recebidos para dialogar, é um mérito de todos que estão juntos nessa luta. “A mesa de diálogo com a SSP, vai acontecer por mérito de todos que estão na luta, hoje centenas de pessoas participaram de uma caminhada histórica, e isso chamou a atenção do secretário. A luta continua, sem ela não há conquista”, afirmou Coronel Adriano.

Ascom Assomise