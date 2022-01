SSP participa de evento para celebrar mês da Visibilidade Trans no Copemcan

Em ação alusiva ao mês da visibilidade trans, o Centro de Referência em Direitos Humanos LGBTI+, da Secretaria da Segurança Pública (SSP) participou de ação na ala LGBT do Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan). A ação ocorreu na manhã dessa terça-feira (25).

Na ação, estiveram presentes o coordenador do centro, Helenilton Dantas Martins, e o psicólogo do centro, Genison Sabino. Na oportunidade, foram desenvolvidas atividades de atendimento individual, roda de conversa, contatos com as equipes de saúde, assistência e educação e diretiva da unidade.

A ação também foi marcada pela realização de atividades recreativas de interação social, distribuição de lanches e donativos como roupas íntimas, materiais de higiene pessoal e também de limpeza.

Fonte e foto SSP