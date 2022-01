TCE e Crea/SE dialogam sobre ações de controle na área de Engenharia

A realização de ações conjuntas de fiscalização e controle, sobretudo, na área de Engenharia, foi tema do encontro ocorrido nesta quarta-feira, 26, entre o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, e o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea/SE), Jorge Roberto Silveira.

“O Tribunal tem total interesse em dar continuidade a essa parceria com o Crea/SE; vamos ampliar este diálogo para alinharmos novas linhas de trabalho”, afirmou o presidente do TCE, ao registrar sua satisfação com a visita, já que teve vinculação com o Conselho devido à sua formação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Para o presidente do Crea/SE, esta é uma “boa coincidência”, que facilita o diálogo. “Isso é muito bom para a gente, para todos os profissionais de Engenharia, sabermos que dentro do órgão de fiscalização tem um profissional com quem conversamos como colegas”, destacou.

“Nos colocamos à disposição para novas parcerias; já temos um convênio e agora é deixá-lo bem ativo”, acrescentou Silveira.

A visita teve também a presença do coordenador de Engenharia do TCE, Cássio Dantas. “A visita do presidente do Crea/SE estreita a relação entre as duas instituições; está em sintonia com a visão da nova presidência do TCE e com o convênio de cooperação técnica que já existe entre os dois órgãos. Além disso, abre novas possibilidades de troca de informações para tornar mais célere, eficiente e eficaz o processo de controle externo desta Corte”, concluiu.

Foto: Igor Graccho

Por DICOM/TCE